US Open 2024 live: Jannik Sinner vs. Daniil Medvedev im TV, Livestream und Livetickert

Jannik Sinner und Daniil Medvedev treffen im Viertelfinale der US Open 2024 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 02:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.09.2024, 13:57 Uhr

© Getty Images

Wer heute Nacht (MESZ) zum US-Open-Viertelfinal-Duell zwischen Jannik Sinner und Daniil Medvedev in den Startlöchern steht, hat gute Chancen ein richtig gutes Tennismatch zu Gesicht zu bekommen. Besonders die heurigen Duelle bei den Australian Open und in Wimbledon geben Grund zur Hoffnung - beide Partien gingen über fünf Sätze und sahen am Ende jeweils andere Sieger.

Es ist insgesamt das bereits 13. Duell zwischen dem Südtiroler und dem Russen - die Statistik weist “Meddy” als 7:5-Führenden aus, wenngleich von den letzten sechs Begegnungen fünf an den Weltranglisten-Ersten gingen. Lediglich das bereits genannte Viertelfinal-Duell beim Grand-Slam-Turnier in London ging an den Ostslawen.

Sinner vs. Medvedev - hier gibt es einen Livestream

Hier das Einzel-Tableau der US Open