US Open 2024: Rublev und Lehecka drehen 0:2-Satzrückstände

Andrey Rublev und Jiri Lehecka konnten am Mittwoch beinahe schon verloren geglaubte Matches noch drehen. Und treffen nun in der dritten Runde der US Open 2024 aufeinander.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.08.2024, 00:17 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev hat sein Match gegen Arthur Rinderknech gedreht

Vor Spielbeginn am Mittwoch bei den US Open 2024 hatten sich Andrey Rublev und Arthur Rinderknech noch Seite an Seite auf dem Court 17 eingespielt, die Sonne war zu jenem Zeitpunkt - also um etwa zehn Uhr vormittags - schon in großer Form. Ein paar Stunden später sollten Rublev und Rinderknech einen mehr als vierstündigen Marathon hinlegen. Mit dem besseren Ende für den Russen, der einen 0:2-Satzrückstand drehte und das 4:6, 5:7, 6:1, 6:2 und 6:2 mit einem Ass abschloss.

In der dritten Runde trifft der an Position sechs gesetzte Rublev am Freitag auf einen Mann, der genau dasselbe Kunststück wie er selbst hinlegen musste, um weiter im Wettbewerb zu bleiben. Denn Mitchell Krueger verlangte Jiri Lehecka auf dem vollgepackten Court 5 alles ab. Nur um sich dem Tschechen dann doch mit 7:6 (5), 6:0, 4:6, 4:6 und 5:7 geschlagen geben zu müssen.

Tiafoe und Dimitrov ohne Drama weiter

Über fünf Sätze gingen auch die beiden Argentinier Tomas Martin Etcheverry und Francisco Cerundolo. Mit dem bessern Ende für Etcheverry, der damit gegen Alexander Zverev ran darf. Oder muss. Die deutsche Nummer eins gewann gegen Alexandre Muller mit 6:4, 7:6 (5) und 6:1.

Keine Lust auf Drama hatten auch Gregor Dimitrov und Frances Tiafoe. Dimitrov musste sich beim 6:1, 6:1 und 7:6 (4) gegen Ring Hijikata erst im dritten Satz strecken. Und Tiafoe profitierte beim Stand von 6:4, 6:1 und 1:0 von der Aufgabe von Alexander Shevchenko.

Überzeugen konnte ein wenig später auch noch Ben Shelton, der gegen Roberto Bautista Agut mit 6:3, 6:4 und 6:4 gewann. Und jetzt auf Landsmann Frances Tiafoe trifft. Wie schon im letzten Jahr.

Hier das Einzel-Tableau der US Open