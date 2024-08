US Open 2024: Sabalenka dreht Match gegen Alexandrova nach Fehlstart

Weiter von ihrem ersten US-Open-Sieg darf die an Nr. 2 gesetzte Aryna Sabalenka träumen. Nach verlorenem ersten Durchgang siegte die Belarussin in der Drittrunden-Begegnung gegen Ekaterina Alexandrova aus Russland in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.08.2024, 09:06 Uhr

© Getty Images Nach Anlaufschwierigkeiten schaffte Aryna Sabalenka doch noch ein Einzug ins Achtelfinale der US Open 2024.

Lange Zeit trauten die Zuschauer:innen im Arthur Ashe Stadium ihren Augen kaum, schließlich war es die Außenseiterin Ekaterina Alexandrova, die sich in der Drittrunden-Partie der US Open 2024 gegen die an Nr. 2 gesetzte Aryna Sabalenka nach ausgeglichenem Beginn ab Mitte des ersten Durchgangs absetzen und sich den Satz deutlich sichern konnte.

Anschließend fand die 26-jährige Sabalenka immer mehr zu ihrem druckvollen Spiel und verringerte ihre Fehlerquote drastisch. Nach 1:42 Stunden fixierte die zweifache Australian-Open-Siegerin bei eigenem Aufschlag den 2:6, 6:1, 6:2-Endstand.

Im Achtelfinale sieht sich die Weltranglisten-2. der Belgierin Elise Mertens gegenüber, die sich nach knapp drei Stunden gegen die US-Amerikanerin Madison Keys mit 6:7 (5), 7:5, 6:4 durchsetzen konnte.

Navarro bezwingt Kostyuk

Trotz des Ausscheidens der ehemaligen US-Open-Finalistin Keys hatte das New Yorker Publikum doch noch den Sieg einer Lokalmatadorin zu bejubeln. Die an Nr. 13 geführte Emma Navarro besiegte die an Position 19 gesetzte Ukrainerin Marta Kostyuk nach knapp zwei Stunden mit 6:4, 4:6, 6:3 und fixierte damit den US-amerikanischen Achtelfinal-Kracher gegen Vorjahressiegerin Coco Gauff.

Hier das Einzel-Tableau aus New York