US Open 2024: Sinner nach Achterbahn-Sieg gegen Medvedev im Halbfinale

Jannik Sinner ist mit einem 6:2, 1:6, 6:1 und 6:4 gegen Daniil Medvedev in das Halbfinale der US Open 2024 eingezogen. Dort trifft er auf den Briten Jack Draper.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.09.2024, 05:56 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner bleibt bei den US Open 2024 im Rennen

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Es war ein eigenartiges Match, das Jannik Sinner und Daniil Medvedev dem Publikum im letzten Viertelfinale der US Open 2024 lieferten. Denn in den ersten drei Sätzen reichte stets ein frühes Break, um das Match in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und so stand es nach etwas mehr als 100 Minuten Spielzeit bereits 6:2, 1:6 und 6:1 für Sinner. Der bis zu diesem Zeitpunkt von 28 Netzangriffen 25 mit dem Punktgewinn abgeschlossen hatte.

Was auch Zeugnis dafür war, welche Spielanlage eher zum Erfolg führte: Je aggressiver ein Spieler, umso besser machte sich das auf der Anzeigetafel. Satz vier hatte dann einen Klassiker zu bieten: Beim Stand von 3:2 konnte Daniil Medvedev zwei Breakchancen nicht nutzen, wenige Ballwechsel später hatte Sinner das Break zum 4.3 in der Tasche.

Sinner verliert einziges Match gegen Draper

Dieser Vorteil reichte Sinner dann vor den Augen von Turn-Ikone Simone Biles und mehrerer (Ex-)NBA-Stars wie Dwayne Wade oder Tracy McGrady auch, um in der Spur in Richtung seines zweiten Major-Titels zu bleiben. Den ersten hatte er ja Anfang des Jahres bei den Australian Open geholt - nach einem 0:2-Satzrückstand gegen Daniil Medvedev.

Gegner im Halbfinale wird am Freitag Jack Draper sein. Der Brite hatte schon am Nachmittag einen leicht gehandicapten Alex de Minaur sicher in drei Sätzen besiegt. Für Draper wird es der erste Auftritt in der Runde der letzten vier bei einem Major werden. Im Juni hat der Linkshänder übrigens in Stuttgart seinen ersten und bislang einzigen Titel gewonnen. Wie auch die bislang einzige Begegnung mit Jannik Sinner - allerdings schon 2021 auf Rasen im Londoner Queen´s Club.

Auch für Taylor Fritz, der nach seinem Erfolg gegen Alexander Zverev am Freitag gegen Frances Tiafoe ran darf, ist der Halbfinal-Auftritt eine Premiere, Tiafoe hatte bereits vor zwei Jahren die Vorschlussrunde der US Open erreicht.

Jannik Sinner ist da schon einen Schritt weiter. Er ist nun neben Novak Djokovic, Rafael Nadal und Marin Cilic einer von nur vier Spielern, die bei allen Majors mindestens schon unter den letzten vier gestanden haben.

Hier das Einzel-Tableau bei den US Open