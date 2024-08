US Open 2024, Tag 5: Die Wege der Amerikaner …

Fünfter Tag bei den US Open 2024 in New York City. Und der Spielplan wirft Fragen auf.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.08.2024, 16:10 Uhr

© Getty Images Ben Shelton und Frances Tiafoe bei den US Open 2024

Match des Tages: Frances Tiafoe vs. Ben Shelton (Arthur Ashe Stadium, zweites Match nach 18 Uhr MESZ)

Das soll mal einer verstehen: Dass das interessanteste Match des Tages nicht in der TV-Primetime stattfindet. Sondern an einem Freitagnachmittag, wo sich drei Viertel der Nation im Auto Richtung Labour Day Weekend befinden. Frances und Ben haben sich im letzten Jahr schon mal in New York City getroffen, dann gemeinsam im Laver Cup gespielt. Jetzt ist es also wieder so weit. Früher im Turnier. Aber schon wieder mit der Aussicht auf ein Treffen mit Novak Djokovic.

Upset-Alert: Elina Svitolina (27) vs. Coco Gauff (3) (Arthur Ashe Stadium, 18 Uhr MESZ)

Wenn jemand nicht von der Größe eines Momentes erschlagen wird, dann Elina Svitolina, die im richtigen Leben ganz andere Probleme hat als das Schlagen von gelben Filzbällen. Coco Gauff wiederum muss sich wieder komplett umstellen: Denn nach Tatjana Marias Slice-Festival gibt es nun wieder Bälle mit viel Spin.

Die Nachtvögel: Nole (schon wieder!), Sascha, Maddie

Der Verdacht liegt nahe, dass Novak Djokovic seinen Spielplan bei den US Open selbst festlegt. Abends passen ihm die Bedingungen ganz gut, auch wenn es ein wenig kühler geworden ist. Heute geht es also um ein Uhr MESZ gegen Alexei Popyrin, den Montreal-Champion. Danach spielen auf Ashe Ekaterina Alexandrova und Aryna Sabalenka. Im Louis Armstrong Stadium eröffnen Madison Keys und Elise Mertens die Festivitäten. Und dann darf endlich auch mal Alexander Zverev abends ran.

Und sonst so? Niemeier und die Comeback-Kids im Einsatz

Jule Niemeier möchte ab 17 Uhr MESZ ihren Coup von 2022 gegen Qinwen Zheng wiederholen, diesmal auf dem Grandstand. Und als dritte Partie steht dort das Treffen zwischen Jiri Lehecka und Andrey Rublev an. Den Comeback-Boys. Denn beide haben in Runde zwei einen 0:2-Satzrückstand aufgeholt.

Hier der Spielplan für den Donnerstag