US Open 2024, Tag 7: Die Bromance auf dem Ashe

Siebter Tag bei den US Open 2024 in New York City. Das Geschehen verschiebt sich nach innen. Sollte es denn regnen. Wovon nicht zwingend auszugehen ist.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.09.2024, 09:35 Uhr

© Getty Images Ja, es ist Liebe: Grigor Dimitrov und Andrey Rublev

Match des Tages: Casper Ruud (8) vs. Taylor Fritz (12) (Louis Armstrong Stadium, zweites Match nach 17 Uhr MESZ)

Dafür, dass Casper hier schon mal im Endspiel gestanden hat, fliegt der Sympathler aus Norwegen ganz schön unter dem Radar. Aber was soll dann erst Taylor Fritz sagen? Der ist ja der beste US-Amerikaner - und kennt das Ashe Stadium in diesem Jahr nur vom Hörensagen. Aber gut: Vielleicht hat ihm die Partie gegen Matteo Berretini im Armstrong ja so gut gefallen, dass er sich dort auch gegen Casper Ruud versuchen wollte. Die Prime Time bekommt ja ein anderer Lokalmatador - siehe unten.

Upset-Alert: Emma Navarro (13) vs. Coco Gauff (3) (Arthur Ashe Stadium, zweites Match nach 18 Uhr MESZ)

Jetzt führen wir in dieser Rubrik schon wieder Coco an? Müssen wir. Denn ein Sieg von Emma Navarro in dieser Partie wäre zwar ein Upset. Aber keine Sensation. Schließlich hat Navarro Gauff in Wimbledon ja schon besiegt. Da wird man gespannt sein dürfen, wie sich das Publikum verhält., Bei der Partie zwischen Frances Tiafoe und Ben Shelton, also von zwei Amerikanern, hat es doch recht eindeutig Partei für Big For ergriffen.

Die Nachtvögel: Foe, Pop und die Olympionikinnen

Ab heute konzentriert sich das gesamte Einzel-Nacht-Geschehen auf den Arthur Ashe Court. Frances darf den Djokovic-Bezwinger Alexei Popyrin antasten, danach gibt es die Wiederauflage des olympischen Endspiels zwischen Qinwen Zheng und Donna Vekic.

Und sonst so? Die Bromance!

Weil es in den letzten Tagen noch nicht erwähnt wurde: Andrey Rublev hat noch nie mehr als das Viertelfinale bei einem Major erreicht. Damit er aber überhaupt dorthin kommt, muss er erst einmal seinen guten Buddy Grigor Dimitrov schlagen. Dann können wir weiterreden. Die beiden eröffnen den Ashe um 18 Uhr MESZ. Sascha Zverev bleibt diesmal eine Nachtschicht erspart: Seine Partie gegen Brandon Nakashima beginnt nicht vor 22:30 Uhr MESZ im Louis Armstrong Stadium.

Hier der Spielplan für den Sonntag