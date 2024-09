US Open 2024: Tiafoe nach Aufgabe von Dimitrov im Halbfinale gegen Fritz

Frances Tiafoe steht im Halbfinale der US Open 2024. Der US-Amerikaner profitierte von der Aufgabe von Grigor Dimitrov beim Stand von 6:3, 6:7 (5), 6:3 und 4:1.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.09.2024, 06:08 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe spielt am Freitag um den Einzug in das Finale der US Open 2024

19 Jahre nach Andre Agassi und Robby Ginepri stehen sich wieder zwei US-Amerikaner im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers gegenüber. Und wieder bei den US Open. Denn am Freitag spielen Taylor Fritz und Frances Tiafoe um den Einzug in das Endspiel des letzten Majors des Jahres.

Fritz hatte schon am Nachmittag in vier Sätzen bezwungen. Tiafoe legte in der Night Session nach. Bis Mitte des dritten Satzes gab es gegen Grigor Dimitrov ein ausgeglichenes und teilweise hochklassiges Match. Dann verletzte sich Dimitrov, wohl am Fuss. Beim Stand von 6:3, 6:7 (5), 6:3 und 4:1 für Tiafoe musste der Bulgare aufgeben.

in die Partie gegen Taylor Fritz geht Frances Tiafoe als Außenseiter. Denn Fritz führt im direkten Vergleich mit 6:1-Siegen. Allerdings ist die aktuelle amerikanische Nummer eins bei einem Major noch nie so weit gekommen.

Die beiden übrigen Halbfinalisten werden am Mittwoch in den Matches zwischen Alex de Minaur und Jack Draper und am Abend dann zwischen Daniil Medvedev und Jannik Sinner ermittelt.

Hier das Einzel-Tableau der US Open