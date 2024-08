US Open 2024: Zverev kämpft Etcheverry nieder

Mit einer deutlichen Leistungssteigerung in einer „wahren“ Nightsession besiegte Alexander Zverev im der dritten Runde der US Open 2024 den Argentinier Tomas Martin Etcheverry in vier Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 31.08.2024, 09:04 Uhr

© Getty Images Mit einem harten Stück Arbeit gegen Tomas Martin Etcheverry kämpfte sich Alexander Zverev ins Achtelfinale der US Open 2024.

Nach dem frühen Ausscheiden von Carlos Alcaraz und Novak Djokovic wollte der Hamburger Alexander Zverev seine Chance gegen Tomas Martin Etcheverry in der dritten Runde der US Open 2024 unbedingt nutzen. Die einzige Begegnung gegen den Argentinier im Vorfeld konnte der 27-jährige letztes Jahr in Roland Garros in vier Sätzen für sich entscheiden.

Doch von Beginn an zeigte Etcheverry bei windigen äußeren Bedingungen, dass auch er seinem favorisierten Gegner richtig zusetzen kann. Gleich im ersten Spiel schaffte der 25-jährige das Break und konnte dieses bis zu einer 4:2-Führung transportieren. Mit Verwertung seiner einzigen Break-Möglichkeit im Durchgang kehrte Zverev, der im ersten Durchgang gerade mal 44% seiner ersten Aufschläge ins Ziel brachte, noch einmal zurück, musste aber beim Stand von 5:5 erneut sein Service und anschließend den ersten Satz abgeben.

Auch im zweiten Akt schaffte es Etcheverry immer wieder, seinen Gegner in lange Ballwechsel zu verstricken und überzeugte weiterhin mit seinem variablen Spiel von der Grundlinie. Bedrohlich wirkte es schon fast, als dem Argentinier im fünften Spiel das erste Break im Satz gelang. Dennoch steigerte sich Zverev zusehends und schaffte das Re-Break zum 4:4-Ausgleich. In einer spielerisch hochklassigen Endphase erspielte sich der deutsche Olympiasieger bei Aufschlag seines Gegners in einem Marathon-Spiel zwei Satzbälle, wovon er den zweiten für sich nutzen konnte.

Im dritten Satz war die Anfangsphase sehr umkämpft. Nach je einem Break auf beiden Seiten übernahm Zverev aber immer mehr das Zepter, rückte auch öfters erfolgreich ans Netz vor und überließ seinem Gegner im gesamten Durchgang nur ein Spiel. Im vierten Satz agierte Etcheverry anfangs komplett auf Augenhöhe, ehe Zverev mit dem Break im siebten Spiel die Weichen auf Sieg stellte und um 2:27 Uhr Ortszeit mit einem Smash den 5:7, 7:5, 6:1, 6:3-Erfolg nach 3:36 Stunden besiegelte.

Im Achtelfinale sieht sich der Weltranglisten-4. dem US-Amerikaner Brandon Nakashima gegenüber, der sich nach über drei Stunden mit 6:2, 3:6, 6:3, 7:6 (4) gegen den an Position 18 geführten Italiener Lorenzo Musetti behaupten konnte.

