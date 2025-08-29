US Open 2025: Altmaier gewinnt gegen Tsitsipas nächsten Marathon

Daniel Altmaier ist mit einem epischen 7:6 (5), 1:6, 4:6, 6:3 und 7:5 gegen Stefanos Tsitsipas in die dritte Runde der US Open 2025 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.08.2025, 06:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Daniel Altmaier hat erneut unglaublichen Kampfgeist gezeigt

Unglaublicher Daniel Altmaier! Nachdem der deutsche Davis-Cup-Spieler schon in Runde eins gegen Hamad Medjedovic über fünf Sätze gehen musste, besiegte Altmaier wenige Minuten nach Mitternacht am Donnerstag auch Stefanos Tsitsipas mit 7:6 (5), 1:6, 4:6, 6:3 und 7:5. Altmaier folgt damit Jan-Lennard Struff und Alexander Zverev in die dritte Runde der US Open 2025.

Das Match zwischen Altmaier und Tsitsipas war nicht vor 16 Uhr Ortszeit auf dem Grandstand angesetzt worden. Faktisch begannen die beiden aber erst weit nach 19 Uhr, da hatte Alexander Zverev gegen Jacob Fearnley im Louis Armstrong Stadium schon fast den ersten Satz gewonnen. Altmaeir und sein griechischer Gegner sollten sich dann 4:20 Stunden lang bespielen, ehe der Deutsche das Break zum 6:5 im fünften Satz über die Distanz brachte.

Nächster Gegner wird nun Alex de Minaur sein, der sich gegen den japanischen Qualifikanten Shintaro Mochizuki sicher in drei Sätzen behaupten konnte. Alexander Zverev trifft in Runde drei am Samstag auf Félix Auger-Aliassime, Jan-Lennard Struff schon am heutigen Freitag auf Frances Tiafoe.

Hier das Einzel-Tableau in New York