US Open 2025: Altmaier ringt Medjedovic in fünf Sätzen nieder

Daniel Altmaier ist mit einem epischen Fünf-Satz-Erfolg gegen Hamad Medjedovic in die zweite Runde der US Open 2025 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.08.2025, 02:51 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Daniel Altmaier hat gegen Hamad Medjedovic ein Epos gewonen

Was für ein Match in der ersten Runde der US Open 2025! Daniel Altmaier und Hamad Medjedovic spielten ihr Nenngeld schon in ihrem Auftaktmatch bis zum letzten Cent aus. Ehe sich der deutsche Davis-Cup-Spieler mit 7:5, 6:7 (4), 7:6 (7), 6:7 (5) und 6.4 durchsetzen konnte. Nach einer Spielzeit von 4:46 Stunden.

Als Belohnung darf Altmaier nun nach einem Tag Pause gegen Stefanos Tsitsipas ran. Der Grieche konnte seine Ertsrunden-Partie gegen Alexander Müller in vier Sätzen gewinnen.

Ganz souverän ist Titelverteidiger Jannik Sinner in das Turnier gestartet. Der Weltranglisten-Erste gab gegen Vit Kopriva nur vier Spiele ab. Mit Lorenzo Musetti ist ein zweiter Italiener am Dienstag in die zweite Runde eingezogen. Musetti schlug Giovanni Mpetshi Perricard in vier Sätzen.

Hier das Einzel-Tableau in New York City