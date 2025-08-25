US Open 2025 Day 2: Venus und Reilly - diesmal nur nacheinander

Der zweite Tag der US Open 2025 steht an. Und es könnte sich lohnen, lange aufzubleiben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.08.2025, 09:38 Uhr

© Getty Images Venus Williams und Reilly Opelka bei ihrem gemeinsamen Mixed-Doppel

Match des Tages: Victoria Mboko (22) vs. Barbora Krejcikova

Wir sprachen es schon an: Dass Victoria Mboko als Belohnung für ihren Triumph in Montreal Barbora Krejcikova als Erstrunden-Gegnerin bei den US Open zugelost bekommt, ist aus Sicht der Kanadierin ein mittleres Debakel. Denn Krejcikova kann mit ihrer Routine und Spielintelligenz auch erfahrene Spielerinnen in den Wahnsinn treiben. Wie wird das erst mit einem Teenager sein? Die Veranstalter haben jedenfalls mit der Ansetzung ausnahmsweise mal was richtig gemacht: Mboko und Krejcikova spielen das erste Match im Armstrong Stadium ab 11 Uhr Ortszeit.

Prime-Time-Partien: Venus und Carlitos

Venus Williams und Reilly Opelka haben im gemischten Doppel-Wettbewerb vor wenigen Tagen noch ein ebensolches abgegeben. Jetzt dürfen die beiden hintereinander im Arthur Ashe Stadium ihre Auftaktmatches bestreiten. Venus bekommt es mit der unvollendeten Karolina Muchova zu tun, Opelka danach mit Carlos Alcaraz. Gleich ein schöner Test für Carlitos - wenn bei Opelka der Aufschlag wie gewohnt kommt. Oder sogar ein bisschen besser.

Upset-Alert: Alycia Parks vs. Mirra Andreeva (5)

Ok. Da sind wir gestern richtig prächtig gelegen, schließlich hat Clara Tauson gegen Alexandra Eala eine 5:1-Führung im dritten Satz noch aus der hand gegeben und das Match dann noch im Champions-Tiebreak verloren. Heute sind wir wieder bei den Frauen. Einfach, weil wir nicht wissen, wie es um Mirra Andreeva, die im Frühjahr doch so dominant gespielt hat, bestellt ist. Und wer weiß: Vielleicht kann das US-Publikum im zweiten Match der Night Session im Armstrong Lokalmatadorin Parks ja jenen Push geben, der die ein bisschen stagnierende Amerikanerin ein bisschen antreibt.

Die DACH-Perspektive: Ofner im Armstrong!

Das ist auch für Sebastian Ofner überraschend gekommen, dass die Erstrundenpartie gegen Casper Ruud als erstes Match der Night Session angesetzt wird. Aber hey: Das Arthur Ashe Stadium kennt Ofner schon, jetzt also rein ins Armstrong. Des weiteren sind aus deutschsprachiger Sicht Jan-Lennard Struff und Tatjana Maria eingeplant. Struffi bekommt e sim dritten Match auf Court 12 mit Mackenzie McDonald zu tun und darf sich gute Chancen ausrechnen. Maria spielt gegen Maria Sakkari, die ungefähr genauso berechenbar wie wie ihr Landsmann Stefanos Tsitsipas. Was man genau weiß: dass die beiden das dritte Match auf Court 7 bestreiten.

