US Open 2025, Day 3: Spielrhythmus? Das könnte haarig werden ...

Der dritte Tag der US Open 2025 steht an. Und eigentlich hat sich die ewige erste Runde gar nicht so lange angefühlt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.08.2025, 00:10 Uhr

© Getty Images Giovanni Mpetshi Perricard wird sich heute mit Lorenzo Musetti vergnügen

Match des Tages: Stefanos Tsitsipas (24) vs. Alexandre Müller

Was, sagt Ihr da gibt es keine bessere Partie an diesem Dienstag? Wir kontern mit einem „vielleicht“. Und einem großen „Aber“: Denn die Umstände machen hier die Musik. Das Match zwischen Stef und Müller ist auf Court 7 angesetzt, der am Montagnachmittag schon beim Match von Maria Sakkari, der anderen griechischen Vertretung in den Hauptfeldern, bummvoll war. Und wäre es nicht langsam an der Zeit für den ersten Sieg an der Seite von Papa Apostolos nach dessen Rückkehr ins Team? Also, bitte: Wem da nicht vor Spannung die Fusssohlen brennen, hat Tennis nie geliebt.

Prime-Time-Partien: Zverev, Gauff, Osaka

Nicht einmal theoretisch hätte es einen späteren Einstiegszeitpunkt (Wetterkapriolen ausgenommen) geben können als jenen von Alexander Zverev bei diesen US Open. Der Pflichtsieg gegen Alejandro Tabilo ist für die zweite Partie nach 19 Uhr im Arthur Ashe Stadium eingepreist. Davor muss Coco Gauff auch eine Pflicht erledigen, mit neuem Coach und gegen Aula Tomljanovich. Naomi Osaka, die einige Experten plötzlich sogar für titelverdächtig halten, beginnt die Night Session im Louis Armstrong Stadium gegen Great Minnen, gefolgt von Tommy Paul gegen Elmer Möller.

Upset-Alert: Giovanni Mpetshi Perricard vs. Lorenzo Sonego (10)

Ja, das ist genau das Match-Up, das Lorenzo Musetti nach einem sehr banalen Sommer nicht gebraucht hat: Ein Spieler, der ums Verrecken keine Lust auf Spielrhythmus hat und einfach auf jede Kugel draufknallt. Das hätte Mpetshi in Wimbledon fast einen Sieg gegen Taylor Fritz eingeplant. Wir tippen mal darauf, dass es diesmal so sein wird.

Die DACH-Perspektive: Lys, Riedi, Siegemund, Altmaier dürfen endlich ran

Neben Alexander Zverev darf mit Daniel Altmaier ein paar Stunden früher der dritte deutsche Vertreter endlich ran. Und zwar im zweiten Match nach 13 Uhr Ortszeit gegen Hamad Medjedovic. Kein Lapperl, das. Laura Siegemund hat das dritte Spiel auf Court 5 zugeteilt bekommen, es geht gegen Diana Shnaider. Gleich daneben eröffnet Leandro Riedi gegen Pedro Martinez den Tag auf Court 6, gefolgt von Eva Lys gegen Francesca Jones.

Hier der Spielplan für den Dienstag



