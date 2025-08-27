US Open 2025, Day 4: Nole darf ans Tageslicht

Der vierte Tag der US Open 2025 steht an. Und ja: Die zweite Runde wird tatsächlich beginnen!

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.08.2025, 01:13 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic kommt heute schon am Nachmittag zum Zug

Match des Tages: Tomas Machac (21) vs. Joao Fonseca

Niemand hat den großen Mülleimer hinter den Spielerbänken auf dem Grandstand bislang einem härteren Test unterzogen als Joao Fonseca. Mitt des dritten Satzes gegen Miomir Kecmanovic musste ziemlich viel raus aus dem Brasilianer, der daraufhin natürlich noch mehr Unterstützung von den Rängen erhielt. Auch heute ist wieder eine kleine Völkerwanderung in Kanarie-Gelb zu erwarten. Tomas Machac indes ist ein Mann, dem so etwas ziemlich pari ist. Beim Tschechen stellt sich höchstens die Frage nach etwaigen körperlichen Gebrechen.

Prime-Time-Partien: Alcaraz, Sabalenka

Tja, da musste einer der beiden attraktivsten Spieler am Mittwoch in den sauren Apfel beißen. Und schon am Nachmittag ran. Novak Djokovic hat es getroffen, das heißt also, dass Carlos Alcaraz die Night Session eröffnen darf. Und zwar gegen Mattia Belucci. Danach spielt Titelverteidigerin Aryna Sabalenka gegen Polina Kudermetova. Im Armstrong fordert Iva Jovic (voraussichtlich) Jasmine Paolini. Und danach geht es für Ben Shelton darum, gegen Pablo Carreno Busta, nicht zu viel Energie zu verbrauchen.

Upset-Alert: Jan-Lennard Struff vs. Holger Rune (11)

Struffi hat zwar hier und da ein bisschen leiden müssen, vor allem in Runde zwei der Qualifikation gegen Tara Daniel. Aber gegen Rune kann er ja eigentlich nur gewinnen. Vielleicht nicht so deutlich wie im vergangenen Jahr in München, da ließ er dem Dänen nur zwei Spiele. Und gewann anschließende das Turnier. Beides ist in diesen Tagen eher unwahrscheinlich. Rune hat zum Auftakt gegen Botic van de Zandschulp übrigens einige Probleme gehabt - obwohl er ohne Satzverlust geblieben ist.

Die DACH-Perspektive: Kym und Bencic gehört der 12er

Jerome Kym wird den Court 12 gegen Brandon Nakashima eröffnen. Und Belinda Bencic wird genau diesen Platz dann gegen Ann Li auch zumachen.

Hier der Spielplan für den Mittwoch



