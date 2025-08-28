US Open 2025, Day 5: Die deutsche Klammer

Der fünfte Tag der US Open 2025 steht an. Die Aufmerksamkeit vor allem der deutschen Fans ist durchgehend gefordert!

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.08.2025, 07:58 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev spielt heute spät, Eva Lys früh

Match des Tages: Jannik Sinner (1) vs. Alexei Popyrin

Wir blättern im Kalender mal schnell ein Jahr zurück, da tat sich vielleicht gar nicht so Erstaunlicher: Alexei Poyprin war mit der Empfehlung des Turniersiegs in Montreal angereist - und eliminierte dann im Laufe der US Open Novak Djokovic. Der Umstand, dass der Australier zwölf Monate später nicht in der Setzliste zu finden ist, zeigt aber auch wieder, dass es zuletzt nicht ganz rund gelaufen ist für Popyrin. Sehr rund dagegen für Jannik Sinner. Der aber so früh auch nicht zwingend einen derart harten Test gebraucht hätte.

Prime-Time-Partien: Gauff, Paul, Zverev

Weil bei ihrem ersten Auftritt das US-amerikanische Fernsehen drei Stunden Drama bekommen hat, darf Coco also auch heute wieder um 19 Uhr Ortszeit ran. Und könnte gegen Donna Vekic rausfliegen. Danach hat Tommy Paul die edle Aufgabe, durch seine schiere Präsenz die Fans im Stadion zu halten. Und Nuno Borges zu besiegen. Im Armstrong macht Amanda Anisimova gegen Maya Joint die Lichter aus. Davor aber misst sich Alexander Zverev mit Jacob Fearnley. An einem Tag, den Eva Lys schon um 11 Uhr eröffnet. Stichwort: deutsche Klammer!

Upset-Alert: Roman Safiullin vs. Félix Auger-Aliassime (25)

Vekic gegen Gauff wäre aufgelegt, hätte nicht die kroatische Kollegin angemerkt, dass sie Donna dies nicht zutrauen würde. Nun, gut: Dann gehen wir es eine Nummer kleiner an. Félix ist zwar ein Fan-Favorit. So richtig viel getroffen hat er in letzter Zeit aber auch nicht.

Die DACH-Perspektive: Lys, Siegemund, Altmaier, etc.

Wie gesagt: Eva Lys eröffnet den Tag - und zwar auf Court 5 gegen Linda Noskova. Laura Siegemund hat das zweite Match auf dem 10er gegen Anastasia Zakharova zugeteilt bekommen. Und Daniel Altmaier darf im vierten und letzten Match auf dem Grandstand gegen Stefanos Tsitsipas ran. Ach, ja: Das Frauendoppel startet auch. Aber das würde den Rahmen hier noch sprengen. Check your local listings!

Hier der Spielplan für den Donnerstag



