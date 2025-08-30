US Open 2025, Day 7: Sascha wird am Armstrong heimisch

Der siebente Tag der US Open 2025 steht an. Und für die deutschen Fans wird es wieder spät werden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.08.2025, 12:11 Uhr

© Getty Images Je mehr Publikum, umso lieber spielt Alexander Zverev Tennis

Match des Tages: Alexander Bublik (23) vs. Tommy Paul (14)

Die Turnierplanung von Alexander Bublik in diesem Sommer war interessant: Nach den beiden Titelgewinnen in Gstaad und Kitzbühel verzichtete der Kasache einfach ganz entspannt auf die 1000er in Toronto und Cincinnati. Sondern verbrachte Zeit in St. Petersburg, man darf vermuten: mit überschaubarem Trainingseinsatz. Aber in Flushing Meadows ist Bublik bislang sehr gut dabei. Und trifft mit Tommy Paul nun auf einen Mann, der auch nicht viel gespielt hat. Allerdings nicht freiwillig. Der US-Amerikaner war verletzt, die US Open sind sein Comeback-Turnier. Umso interessanter wird zu beobachten sein, wie viel Benzin Paul nach dem Marathon gegen Nuno Borges noch im Tank hat.

Prime-Time-Partien: Swiatek, Zverev, FAA

Zum zweiten Mal in Folge wird Alexander Zverev heute die Night Session im Louis Armstrong Stadium eröffnen, das er insofern mag, als dass es eines der beiden größten Stadien im Billie Jean King National Tennis Center ist. Noch lieber hat es Sascha aber im Ashe. Solange die Partie gegen Félix Auger-Aliassime gut geht, wird er dort dann auch wieder spielen. Heute aber machen Anna Kalinskaya und Iga Swiatek den Auftakt, ehe Tommy Paul und Sascha Bublik nachlegen.

Upset-Alert: Maria Sakkari vs. Beatriz Haddad Maia

Gestern sind wir mit Marketa Vondrousova sehr gut und richtig gelegen. Heute ist es nicht ganz so spektakulär. Maria war bis vor kurzem bei Majors ja auch gesetzt und hat in letzter Zeit wieder besser gespielt. „Bia“ kann eigentlich dasselbe von sich behaupten. Angesetzt sind die beiden als letztes Match des Tages im Armstrong.

Die DACH-Perspektive: Riedi, Siegemund, Altmaier singlen

Dass Leandro Riedi in der dritten Runde der US Open 2025 steht, ist schon eine Überraschung für sich. Dass er dort im dritten Match auf Court 5 auf Kamil Majchrzak treffen würde - damit war auch nicht zu rechnen. Laura Siegemund wiederum darf sich mit Ekaterina Alexandrova auseinandersetzen, im Anschluss an Riedi vs. Majchrzak. Und Daniel Altmaier ist gegen Alex de Minaur nicht vor 16 Uhr Ortszeit auf dem Court 17 angesetzt. Es wird also wieder spät für die deutschen Fans werden.

Hier der Spielplan für den Samstag



