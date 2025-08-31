US Open 2025, Day 8: Zum Einzel bitte auf die großen Courts!

Der achte Tag der US Open 2025 steht an. Und die Einzel-Action konzentriert sich nur noch auf Ashe und Armstrong.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.08.2025, 04:19 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images das Arthur Ashe Stadium kennt Novak Djokovic nur zu gut - und umgekehrt

Match des Tages: Jan-Lennard Struff vs. Novak Djokovic (7)

Wird Struffi nach diesem Match sagen können: „Niemand schlägt einen Jan-Lennard Struff acht Mal in Folge“? Die ersten sieben Partien gegen Nole hat der Warsteiner nämlich verloren. Was gegen Djokovic nun wirklich nicht außergewöhnlich ist: Sollte es im Viertelfinale zum Treffen mit Taylor Fritz kommen, dann basierend auf einer 10:0-Bilanz für den serbischen Großmeister. Aber Struff kann ja dafür sorgen, dass der Traum vom 25. Major-Titel für Djokovic ein ebensolcher bleibt. Ein bisschen angeknockt wirkt der 38-Jährige ja. Aber so richtig in Gefahr? War er bislang nicht.

Prime-Time-Partien: Nole, Rybakina und vielleicht Sabalenka

Fix ist, dass nach Struff und Djokovic Marketa Vondrousova und Elena Rybakina unter dem Flutlicht des Arthur Ashe Stadiums auftreten werden. Bei Aryna Sabalenka gegen Cristina Busch könnte das Tageslicht indes noch eine Rolle spielen. Denn dieses Match wurde nach dem Treffen zwischen Tomas Machac und Taylor Fritz (dazu gleich mehr) angesetzt, das frühestens um 15 Uhr Ortszeit beginnt. Was aber immer eine vorsichtige Schätzung ist. Fakt ist: Warum auch immer wird an diesem Sonntag im Louis Armstrong Stadium nur eine Session ausgespielt. Mit vier Matches.

Upset-Alert: Tomas Machac (21) vs. Taylor Fritz (4)

Tomas Machac ist ein ganz wunderbarer Tennisspieler, der seine Tennishosen so kurz trägt wie kein zweiter Profi auf der ATP-Tour. Das mag nicht der Hauptgrund dafür sein, dass Machac schon mal ein Match gegen Carlos Alcaraz gewonnen hat. Aber vielleicht ein Nebenaspekt. Das Problem bei Tomas Machac ist: immer, wenn man denkt, jetzt gelingt ihm etwas ganz Großes (in der Alcaraz-Partie war nicht damit zu rechnen), dann lässt der Tscheche gerne aus. Also, Tom: Das ist Deine Chance. Hose hoch und auf geht’s. Denn Taylor Fritz hat bislang keinen überzeugenden Eindruck hinterlassen.

Die DACH-Perspektive: Deutschland trifft Österreich im Doppel

Das letzte Match auf Court 11 könnte heute das interessanteste des Tages überhaupt werden (neben Struffi, versteht sich). Denn da treffen Jakob Schnaitter und Mark Wallner auf Alexander Erler und dessen amerikanischen Partner Robert Galloway. Laura Siegemund ist derweil schon gespannt, was die Paarung Elena Ruse und Marta Kostyuk zu bieten hat (drittes Match auf Court 10). Und dann heben auch schon ein paar Junioren und Juniorinnen an.

Hier der Spielplan für den Sonntag



