US Open 2025, Day 9: „I (almost) got him, guys“

Der neunte Tag der US Open 2025 steht an. Es geht darum, die Einzel-Viertelfinali zu komplettieren.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.09.2025, 13:20 Uhr

© Getty Images Alexander Bublik darf heute wieder in der Night Session ran

Match des Tages: Coco Gauff (3) vs. Naomi Osaka (23)

Das Duell große gegen kleine Schwester (Quasi-Zitat Osaka) kann, wie so oft im Frauentennis, in jede Richtung gehen. Den besseren Eindruck hat bislang Osaka hinterlassen, die Frage wird auch sein, in wessen Lager sich das Publikum schlägt. Schließlich hat die Japanerin mit ihren zwei Siegen hier (2018 und 2020) eine ordentliche Fanbase aufgebaut. Aber das Heimrecht liegt natürlich immer noch bei Coco.

Prime-Time-Partien: Sinner, Bublik, Anisimova

Die Sommerpause nach den beiden Turniersiegen von Gstaad und Kitzbühel hat Sascha Bublik extrem gut getan. Der Kasache russischen Ursprungs wirkt fit und hat Spaß an seinem Beruf. Das ist für die Fans eine sehr gute Nachricht. Für die Gegner nicht so sehr. Jannik Sinner weiß das natürlich. Und er kennt Bublik ja auch ganz gut. In Roland-Garros gewann der Weltranglisten-Erste die Partie gegen ihn („I almost got him, guys“ schrieb Bublik daraufhin in den sozialen Medien), in HalleWestfalen revanchierte sich der Außenseiter („I got him, guys!“). Sinner und Bublik eröffnen die Night Session, Amanda Anisimova und Beatriz Haddad Maia werden sie beschließen.

Upset-Alert: Jaume Munar vs. Lorenzo Musetti (10)

Jaume Munar ist zwar kein stilles Wasser, aber doch sehr tief. Und in diesen Tiefen wird er auch noch ein paar PS mehr finden müssen, um gegen Lorenzo Musetti ein kleines Upset zu liefern. Nicht unmöglich, weil Lore im Sommer jetzt nicht so wahnsinnig toll gespielt hat. Andererseits: Das Louis Armstrong Stadium, wo dieses Match als drittes angesetzt ist, war bislang sehr, sehr freundlich zu Musetti. Mit anderen Worten: ein Umset-Tipp ohne viel Überzeugung.

Die DACH-Perspektive: Alle Augen auf Leandro!

Das letzte Match auf Court 11 könnte heute das interessanteste des Tages überhaupt werden Wenn sich jemand mal ein richtig schönes Grand-Slam-Match in der zweiten Woche verdient hat dann der verletzungsgeplagte Leandro Riedi. Und bitte: Leandro darf den Armstrong um 11 Uhr eröffnen. Dass heute so nebenbei auch noch Junioren und Doppler am Start sind, haben wir notiert. Der Spielplan hat die Details.

