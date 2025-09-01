US Open 2025: De Minaur zu stark für erschöpften Riedi

Alex de Minaur ist mit einem sicheren 6:3, 6:2 und 6:1 gegen den Schweizer Qualifikanten Leandro Riedi ins Viertelfinale der US Open 2025 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.09.2025, 18:42 Uhr

© Getty Images Alex de Minaur steht in Flushing Meadows im Viertelfinale

Wenn ein Spieler in den späten Runden eines Grand-Slam-Turniers mit dem eigenen Körper mindestens so sehr zu kämpfen hat wie mit den Gegnern, dann ist es nie eine gute Nachricht, wenn Alex de Minaur auf der anderen Seite des Netzes steht. Das hat Leandro Riedi vor seinem Achtelfinale bei den US Open gegen den Australier natürlich gewusst. Aber es hilft ja nix: De Minaur ist seinem Ruf gerecht geworden, hat den Schweizer, der ja über die Qualifikation ins Hauptfeld gekommen war, mit 6:3, 6:2 und 6:1 besiegt.

Der “Demon” wartet nun in der Runde der letzten acht auf den Sieger der Partie zwischen Félix Auger-Aliassime und Andrey Rublev, die parallel im Arthur Ashe Stadium aufenandertrafen.

Für Riedi war New York 2025 natürlich dennoch eine Reise wert. Zum einen, weil er 400.000.- US Dollar Preigeld (vor Steuern) mitnehmen darf, sein mit Abstand höchstes Preisgeld. Und Riedi wird in der Weltrangliste um die 270 Plätze gut machen, als Nummer 164 wieder unter die Top 200 einziehen.

