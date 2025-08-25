US Open 2025: Der Zeh! Novak Djokovic humpelt in Runde zwei

Trotz großer Probleme mit seinem Zeh konnte sich Novak Djokovic in seinem erstrunden-Match bei den US Open 2025 gegen Learner Tien mit 6:1, 7:6 (3) und 6:2 durchsetzen. Jetzt hat der „Djoker“ zwei Tage Pause.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.08.2025, 03:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic hatte am Sonntag große Probleme mit seinem Zeh

Die sehr kurzen Interviews, zu denen die Spieler vor den Matches in den großen Stadien bei den US Open verpflichtend sind, haben sich am Sonntagabend als besonders entbehrlich herausgestellt. Novak Djokovic nämlich antwortete auch die Frage, ob er physisch und mental bereit für sein Treffen mit Learner Tien sei, natürlich mit einem überzeugenden „Ja“.

Die Wahrheit sahen dann all jene TV-Zuschauer, die nach Ende des Zweiten Satzes während der medizinischen Auszeit von Djokovic nicht gerade selbst ein kleines Mäuschen eingelegt hatten. Denn da wurde in Großaufnahme der rechte große Zeh des 24-maligen Grand-Slam-Champions gezeigt. Und eben der ist augenblicklich mit einer Blase versehen, die jeder Größenbeschreibung spottet. Ja, fast sah es so aus, als hätte jemand mit einem Messer den Zeh von Djokovic in zwei Teile geschnitten.

Djokovic hat jetzt zwei Tage Pause

Die gute Nachricht indes: Bei all seinen Problemen lag der serbische Großmeister ja mit 2:0-Sätzen in Führung, hatte beim Stand von 4:5 einen Satzball von Tien abgewehrt. Und das Tiebreak nach einem unrunden Start dann doch überzeugend gewonnen. Auch weil er selbst mit seinem Aufschlag in kritischen Phasen als Waffe rechnen durfte. Tien dagegen hauchte mit seinem Einwurf, der nur selten an der 100-Meilen-Grenze kratzte, dem Begriff „Spieleröffnung“ neues Leben ein.

Und so verfiel Novak Djokovic auch nicht in Panik, als Tien gleich zum Auftakt des dritten Aktes ein Break schaffte. Seine erstes im Match. Wenige Minuten später stand es aber 4:1 für Djokovic. Und all die taktischen Anweisungen, die Tien von Altmeister Michael Chang aus der Trainerbox hörte, waren Makulatur. Gegessen war die Geschichte nach zwei grausamen Smash-Fehlern von Tien zum 1:5. Auch wenn Djokovic noch einmal sein Service abgab. Am Ende hieß es 6:1, 7:6 (3) und 6:2 nach 2:25 Stunden Spielzeit für den Favoriten.

Mindestens zwei gute Nachrichten gibt es für Novak Djokovic. Zum einen wartet mit Zachary Svajda nun ein Gegner, der ihm selbst in angeschlagenem Zustand keine Schwierigkeiten bereiten dürfte. Die andere, noch bessere: Bis zu diesem Match hat Novak Djokovic jetzt zwei Tage Pause.

Hier das Einzel-Tableau der US Open 2025



