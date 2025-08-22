US Open 2025: Djokovic, Sabalenka, Shelton schon am Sonntag im Einsatz

Von wegen lockerer Aufgalopp: Der erste Sonntag bei den US Open 2025 bietet bereits einige Superstars wie Novak Djokovic oder Aryna Sabalenka im Programm.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.08.2025, 16:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic darf schon am Sonntagabend ran

Am Donnerstagabend hat Novak Djokovic im Yankee Stadium noch den traditionellen ersten Pitch beim Treffen der Hausherren gegen die Boston Red Sox geworfen, im Einzel-Hauptfeld wird es für den 24-maligen Grand-Slam-Champion nach dem Kurzauftritt im Mixed an der Seite von Olga Danilovic schon am Sonntag ernst. Da bestreitet Djokovic nämlich das erste Match der Night Session ab 19 Uhr Ortszeit.

Im Anschluss wurde mit Jessica Pegula gegen Maya Sherif die Vorjahresfinalistin angesetzt.

Ab Mittag spielt im Arthur Ashe Stadium zunächst Ben Shelton gegen einen Qualifikanten. Und dann muss auch schon die Titelverteidgerin Aryna Sabalenka ran.

Im Louis Armstrong Stadium kann sich das Programm auch sehen lassen. Da beginnt Emma Raducanu die Day Session um 11 Uhr Ortszeit gegen eine Qualifikantin. Danach gibt es das rein amerikanische Duell zwischen Taylor Fritz und Emilio Nava. Und am Abend geht es für Daniil Medvedev gegen Benjamin Bonzi und Jasmine Paolini gegen eine Qualifikantin los.

Was auch heißt: Da bei den Männern die untere Hälfte beginnt, wird Carlos Alcaraz am Montag sein Auftaktmatch gegen Reilly Opelka angehen. Und Alexander Zverev könnte seinen ersten Einsatz sogar erst am Dienstag haben. Genau wie Jannik Sinner.

Hier der Spielplan für den Sonntag