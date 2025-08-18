US Open 2025: Engel, Struff, Hanfmann kämpfen ums Hauptfeld-Ticket

Mit Justin Engel, Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann starten drei deutsche Männer in den Qualifikations-Wettbewerb bei den US Open 2025.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.08.2025, 08:02 Uhr

Das Abenteuer “Grand Slam” geht für Justin Engel als in Flushing Meadows los. Und der Schützling von Philipp Kohlschreiber hat zum Auftakt einen argentinischen Gegner zugelost bekommen: Engel startet gegen Roman Burruchaga. In Runde zwei würde der Sieger der Partie zwischen Jurij Rodionov aus Österreich und dem Japaner Shintaro Mochizuki warten.

Ebenfalls in die Quali müssen Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann. Struff, an Position 31 gesetzt, eröffnet gegen Clement Chidekh aus Frankreich. Hanfmann, die Nummer 21 im 128er-Draw, hat den Spanier Pablo Llamas Ruiz zugelost bekommen.

Ella Seidel startet gegen eine Schweizerin

Im Hauptfeld sind mit Alexander Zverev und Daniel Altmaier lediglich zwei deutsche Spieler vertreten.

Bei den Frauen startet Mona Barthel in der Qualifikation gegen die an Position zwei gesetzte Tschechin Tereza Valentova. Anna_Lena Friedsam gegen Aio Ito, die Nummer drei. Jule Niemeier bekommt es zum Auftakt mit Daria Saville zu tun. Und Ella Seidel, die zuletzt in Cincinnati groß aufgespielt hat, muss in Runde eins gegen die Schweizerin Kathinka von Deichmann ran.

Hier das Quali-Draw bei den US Open 2025

Hier das Quali-Draw der Frauen bei den US Open 2025