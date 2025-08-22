US Open 2025: Medvedev, Rune, Mensik - drei Hammerpartien zum Auftakt

Einige Partien im Männerdraw der US Open 2025 haben Potenzial für Drama. Wir haben mal drei herausgesucht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.08.2025, 19:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Daniil Medvedev und Benjamin Bonzi vor ein paar Wochen in Wimbledon

Hammer 1: Medvedev vs. Bonzi - die Wimbledon-Revanche?

Viel hat Daniil Medvedev in diesem Jahr bei Grand-Slam-Turnieren noch nicht gerissen: In Melbourne kam das Aus in Runde zwei gegen Learner Tien. In Roland-Garros, wo sich Medvedev vor Turnierbeginn höchstselbst eine gewisse Nähe zur absoluten Weltspitze attestiert hatte, patzte der Russe gleich zum Auftakt gegen Cameron Norrie. Und in Wimbledon beschied Medvedev seinem Erstrunden-Bezwinger Benjamin Bonzi beinahe Legendenniveau, weil der Franzose so gut gespielt habe, wie davor noch nie.

Schön, dass sich Medvedev und Bonzi jetzt gleich wieder treffen. Und zwar am Sonntagabend im Louis Armstrong Stadium ihrer Auftaktpartie der US Open 2025.

Hammer 2: Rune vs. Van de Zandschulp - Erinnerungen an München

Wenn Holger Rune und Botic van de Zandschulp aufeinander treffen, dann werden sofort Erinnerungen an die Endspiele der BMW Open 2022 und 2023 wach. Da standen sich die beiden nämlich jeweils gegenüber. Bei der ersten Gelegenheit konnte der Niederländer nicht bis zum Ende durchspielen, Rune gewann gewissermaßen durch einen physischen Knockout. Ein Jahr später folgte der mentale. Denn da gab „vdZ“ ein schon gewonnenes Match aus der Hand.

Und nun treffen sich die beiden also in New York City. Dort hat Botic van de Zandschulp vor knapp zwölf Monaten einen Riesen getötet. Gelingt ihm das auch 2025 (wiewohl Holger Rune nicht ganz die sportliche Statur von Alcaraz hat)?

Hammer 3: Mensik vs. Jarry - Brüder im spielerischen Geiste

Aufschlag bumm, Vorhand bumm, und bitte. So das überhaupt nicht geheime Rezept, mit dem Jakub Mensik und Nicolas Jarry ihre Gegner aus dem jeweils laufenden Wettbewerb drängen wollen. Was mal besser, mal schlechter funktioniert. Jarry etwa schob in Wimbledon einen richtigen Lauf, verabschiedete neben anderen auch den brasilianischen Aufsteiger Joao Fonseca.

Mensik hat bekanntlich das 1000er in Miami gewonnen. Danach aber auch kein gescheites Turnier mehr auf die Reihe gebracht. Das könnte spannend werden.

Hier das Einzel-Tableau der Männer



