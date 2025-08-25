US Open 2025: Nachtschwärmer Zverev wird am Dienstag die Lichter ausmachen

Alexander Zverev steigt im wirklich allerletzten Augenblick in die US Open 2025 ein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.08.2025, 22:17 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev unter den Lichtern von Flushing Meadows 2024

Alexander Zverev ist ein Mann, der prinzipiell zu jeder Tages- und wohl auch Nachtzeit großes Tennis anbieten kann. Wenn man dem Weltranglisten-Dritten aber die Wahl zwischen einem High-Noon-Start im Arthur Ashe Stadium oder aber eine ungefähre Anfangszeit von 21 Uhr lassen würde, dann gibt es wohl keinen Zweifel daran, dass Zverev die späte Option nehmen würde. Und so geschieht es auch am Morgen Dienstag in New York City. Da werden Alexander Zverev und Alejandro Tabilo auf Coco Gauff und Aula Tomljanovic folgen, die die Night Session um 19 Uhr Ortszeit eröffnen.

Wie die Befindlichkeiten von Alejandro Tabilo sind, weiß man indes nicht so genau. Der Chilene spricht zwar absolut grandioses Englisch, verschafft sich aber gerade in dieser Saison nur wenige Gelegenheiten, dieses bei Siegerinterviews auch tatsächlich unter Beweis zu stellen. Fünf Matchsiege sind es lediglich, die Tabilo 2025 auf der ATP-Tour in der Bilanz stehen hat. Zwei davon kamen allerdings gegen wahre Legenden des Tennissports: In Monte-Carlo bezwang Tabilo nacheinander Stan Wawrinka und Novak Djokovic, ehe gegen Grigor Dimitrov Schluss war.

Zverev mit einer Niederlage gegen einen Linkshänder

Der Sommer hat für Alejandro Tabilo mit einer Verletzungspause angefangen und danach auch nicht viele Erfolgserlebnisse gebracht. In der Qualifikation für Winston-Salem setzte es eine Niederlage gegen die Nummer 645 der Welt, einen Inder mit einem immerhin legendären Namen: Dhakshinesvar Suresh.

Und jetzt geht es also gegen Alexander Zverev, der in diesem Jahr zwar schon 16 Matches verloren hat. Aber nur eines gegen einen Linkshänder wie Tabilo: In Acapulco, bei einem seiner Lieblingsevents, musste sich Zverev im Achtelfinale Learner Tien geschlagen geben. Die Chancen, dass so etwas auch in Flushing Meadows passiert? Sind verschwindend gering. Und wären auch nicht anders gelagert, wenn das Match gegen Alexander Zverev um 11 Uhr auf Court 17 angesetzt worden wäre.

