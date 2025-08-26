US Open 2025: Ofner muss sich Ruud geschlagen geben

Sebastian Ofner hat in der ersten Runde der US Open 2025 gegen Casper Ruud mit 1:6, 2:6 und 6:7 (5) verloren.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.08.2025, 03:05 Uhr

© Getty Images Sebastian Ofner beim Aufschlag

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Man weiß ja nicht, ob Sebastian Ofner ein großer Golf-Fan ist - oder ob ihn die Anwesenheit von Superstar Rory McIlroy in der Box von Gegner Casper Ruud emotional überhaupt nicht berührt hat. Nun: Ofner hatte zunächst ja erst einmal alle Hände voll mit Ruud zu tun. Und der erste Satz war in Windeseile mit 1:6 weg. Und zwar im Louis Armstrong Stadium, wo die Geräuschkulisse gewohnt imposant war.

Ofner hatte sich angesichts der jüngsten Ergebnisse von Casper Ruud ja durchaus Chancen auf eine Überraschung ausgerechnet. Auch wenn er selbst seit Wimbledon kein Erfolgserlebnis mehr feiern konnte. Zu Beginn des zweiten Durchgangs tat sich mit einem Breakball beim Stand von 1:0 ein kleiner Türspalt für Ofner auf, Ruud schob dem einen Riegel vor. Stattdessen gelang dem Norweger wenige Augenblicke später das Break zum 2:1.

Mit Ofner fliegt der einzige Österreicher raus

Nun war es nicht so, dass Sebastian Ofner nicht alles versucht hätte. Der Steirer ging offensiver als gewohnt zu Werke, zumeist hatte aber Ruud die besere Antwort auf die Avancen seines Gegners. Der zweite Satz ging mit 6:2 an den Favoriten, da waren gerade mal 64 Minuten gespielt. Ofner musste eine medizinische Auszeit nehmen, ließ sich an der rechten Schlaghand behandeln.

Der dritte Satz lief dann deutlich besser, Ofner blieb immer an Ruud dran führte im Tiebreak sogar mit 3:1. Am Ende konnte sich der Finalist von 2022 aber mit seinem ersten Matchball den Einzug in die zweite Runde holen.

Damit ist Österreich im Einzel nicht mehr bei den US Open 2025 vertreten. Jurij Rodionov und Lukas Neumayer waren ja schon in Runde eins der Qualifikation gescheitert. Und Filip Misolic hatte sich verspekuliert, indem er auf die Quali verzichtet und auf den Einzug ins Hauptfeld als Nachrücker gesetzte hatte.

