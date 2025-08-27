US Open 2025: Ruud und Fonseca scheitern, Fritz beißt sich durch

Während Taylor Fritz in die dritte Runde der US Open 2025 eingezogen ist, musste sich Casper Ruud überraschend dem Belgier Raphael Collignon geschlagen geben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.08.2025, 00:00 Uhr

© Getty Images Casper Ruud ist in Flushing Meadows ausgeschieden

Der Finalist der US Open 2024 ist weiter im Rennen, jener aus dem Jahr 2022 musste sich dagegen am Mittwoch aus Flushing Meadows verabschieden. Zunächst einmal zu Taylor Fritz, der vor knapp zwölf Monaten das Endspiel in New York gegen Jannik Sinner verloren hat. Fritz startete gegen Lloyd Harris langsam, gewann aber schließlich doch noch einigermaßen sicher mit 4:6, 7:6 (3), 6:2 und 6:4.

Casper Ruud dagegen ist schon in Runde zwei gescheitert. Der Norweger hatte gegen Raphael Collignon gute Chancen auf das Weiterkommen - nach exakt dreieinhalb Stunden Spielzeit durfte sich Collignon aber über den größten Triumph seiner Karriere freuen.

Djokovic trotz Satzverlust sicher weiter

Nichts zu holen war für Youngster Joao Fonseca gegen Tomas Machac. Der Brasilianer spielte im ersten Satz zwar auf Augenhöhe mit. Mit dem gewonnenen Tiebreak übernahm Machac aber das Kommando. Und zog mit 7:6 (4), 6:2 und 6:3 in die dritte Runde ein.

Novak Djokovic wiederum musste den ersten Satzverlust hinnehmen. Dass der 24-malige Grand-Slam-Champion gegen Zachary Svajda doch noch mit 6:7 (5), 6:3, 6:3 und 6:1 gewann, stand aber letztlich nie in Zweifel.

