US Open 2025: Stefanos Tsitsipas kann doch noch gewinnen

Stefanos Tsitsipas hat einen erfolgreichen Einstand in die US Open 2025 gefeiert. Dabei aber deutlich mehr Probleme gehabt als Alex de Minaur.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.08.2025, 02:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Stefanos Tsitsipas durfte sich endlich mal wieder so richtig freuen

Auf Court 7 musste Stefanos Tsitsipas zu seinen besten Zeiten bei den US Open eher selten spielen. Auch wenn die großen Erfolge bei dem letzten Major des Jahres grundsätzlich eher ausgeblieben sind. Wie auch beim vorletzten. Aber das ist eine andere Geschichte. 2025 jedenfalls hat Tsitsipas mit dem 4:6, 6:0, 6:1 und 7:6 (5) jedenfalls einen erfolgreichen Start hingelegt. Als Belohnung darf der Grieche entweder gegen Daniel Altmaier oder Hamad Medjedovic ran.

Ziemlich unbeschwert ist Alex de Minaur in die zweite Runde eingezogen. Der „Demon“ gewann das rein australische Duell mit Chris O´Connell mit 6:3, 6:4 und 6:4. Nächster Gegner von de Minaur wird der Qualifikant Shintaro Mochizuki sein.

Riedi sicher in Runde zwei

Und sonst so? Francisco Cerundolo, die Nummer 19 der US Open, drehte einen 0:2-Satzrückstand gegen Matteo Arnaldi noch. Und vermasselte den italienischen Männern einen fast perfekten Tag. Denn zum einen ließ Titelverteidiger Jannik Sinner Vit Kopriva nur vier Spielgewinne. Und Lorenzo Musetti schlug Giovanni Mpetshi Perricard in vier Sätzen.

Ein bisschen feiern durften die Schweizer Tennisfans. Denn Leandro Riedi, seit Jahren von Verletzungen geplagt und über die Qualifikation ins Hauptfeld gekommen, setzte sich gegen Pedro Martinez erstaunlich sicher mit 6:4, 6:2 und 6:3 durch.

Hier das Einzel-Tableau der Männer



