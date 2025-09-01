US Open 2025: Taylor Fritz stürmt ins Viertelfinale

Taylor Fritz ist mit einem überzeugenden 6:4, 6:3 und 6:3 gegen Tomas Machac ins Viertelfinale der US Open 2025 eingezogen. Dort könnte es gegen Novak Djokovic gehen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.09.2025, 02:06 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz scheint schön langsam seine Topform zu finden

Taylor Fritz kann das Louis Armstrong Stadium schon fast als Zweitwohnsitz angeben, der US-Amerikaner hat alle vier bisherigen Matches in der zweitgrößten Arena im Billie Jean King National Tennis Center absolviert. Der Grund dafür? Die “größten” Matches der unteren Hälfte des Tableaus wurden im Arthur Ashe Stadium von Novak Djokovic und Carlos Alcaraz bestritten.

Das aber ist jetzt vorbei. Denn mit dem nie gefährdeten 6:4, 6:3 und 6:3 gegen Tomas Machac hat sich Fritz ein Dienstags-date im Ashe erspielt. Und zwar entweder gegen Novak Djokovic oder Jan-Lennard Struff, die ihr Match gerade begonnen hatten, als Fritz schon längts auf der Siegerstraße war.

Fritz gegen Djokovic in zehn Partien ohne Sieg

Bereits am Nachmittag hatten sich Carlos Alcaraz und Jiri Lehecka zum Tete-á-Tete verabredet. Alcaraz zeigte gegen Arthur Rinderknech beim 7:6 (4), 6:3 und 6:4 eine sehr konzentrierte Leistung und ist weiterhin ohne Satzverlust. Lehecka beendete den Lauf von Adrian Mannarino mit einem soliden Vier-Satz-Erfolg.

Während die Bilanz zwischen Alcaraz und Lehecka mit 2:1 für den Spanier fast ausgeglichen ist, hätte Fritz mit Djokovic eine für ihn monumentale Aufgabe vor sich: Der serbische Großmeister hat nämlich alle bisherigen zehn Partien gewonnen.

