US Open 2026 live: Alexander Zverev vs. Ben Shelton im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev spielt ab 20 Uhr MESZ gegen Ben Shelton im Finale der US Open 2026. Das Match seht ihr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW. In unserem Liveticker verpasst ihr ebenfalls keinen Moment!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.09.2026, 16:08 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev und Ben Shelton spielen im Finale um den Titel der US Open 2026.

Der zweite Grand-Slam-Titel innerhalb weniger Monate ist für Alexander Zverev nur noch ein Match entfernt. Im Endspiel der US Open trifft der Weltranglistenzweite und topgesetzte Spieler im Turnier auf den US-Amerikaner Ben Shelton, der erstmals in einem Endspiel eines Grand-Slam-Turniers steht und sich der Unterstützung des heimischen Publikums sicher sein kann.

Während Ben Shelton im Halbfinale einen harten Viersatz-Fight gegen Frances Tiafoe durchlebte und zuvor gegen Carlos Alcaraz über fünf Sätze gehen musste, konnte Alexander Zverev Kräfte sparen. Ab der dritten Runde gab der 29-Jährige keinen Satz mehr ab und geht damit ausgeruhter in das finale Duell an diesem Sonntag.

Im dirketen Vergleich spricht die Statistik ebenfalls klar für Alexander Zverev. Alle fünf bisherigen Duelle gingen an den heutigen Favoriten. Zuletzt trafen Zverev und Shelton im letzten Jahr in der Gruppenphase der ATP Finals aufeinander, der gebürige Hamburger siegte 6:3 und 7:6(6). Bisher konnte Shelton gegen Zverev erst einen Satz gewinnen. Im ersten Aufeinandertreffen beim ATP Masters in Cincinnati gewann der US-Boy den ersten Durchgang, hatte im Viertelfinale jedoch am Ende mit 6:3, 6:7(3) und 5:7 das Nachsehen.

Zverev vs. Shelton - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Ben Shelton gibt es ab 20 Uhr MESZ live im TV bei Sky und WOW.

Hier das Einzel-Tableau in New York City