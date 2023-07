US Open: Alcaraz und Swiatek führen Meldelisten an

Während viele Profis noch den Duft des Rasens in der Nase verspüren, wirft das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres seine Schatten voraus. Die Meldelisten für die Einzelkonkurrenzen wurden veröffentlicht.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 20.07.2023, 08:23 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz will in new York den nächsten Grand-Slam-Titel gewinnen.

Bei den Männern wird das Feld angeführt vom frischgebackenen Wimbledon-Champion Carlos Alcaraz. Vorerst sind alle relevanten Namen auf der Entry List vorhanden. Gestrichen ist bereits Mikael Ymer, der in dieser Woche wegen verpasster Dopingtests gesperrt worden ist. Mit Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Daniel Altmaier und Dominik Köpfer stehen fünf deutsche Profis sicher im Hauptfeld.

Aus Österreich sind Sebastian Ofner und Dominic Thiem dabei.Für Jurij Rodionov wird der Einzug ins Hauptfeld bei Position 21 in der Nachrückliste schwierig. Es ist damit zu rechnen, dass der Weg über die Qualifikation anstehen wird.

Julia Grabher erstmals in New York dabei

Auch bei den Frauen ist die Meldeliste ohne Besonderheiten veröffentlicht worden. Iga Swiatek führt fast schon gewohnt das Feld bei einem der vier Major-Turniere an. Julia Grabher wird die österreichischen Farbe in New York vertreten und damit auch beim vierten Grand-Slasm ihre Hauptfeld-Premiere feiern können.

Aus Deutschland ist Tatjana Maria, Anna-Lena Friedsam und Tamara Korpatsch im Hauptfeld dabei. Jule Niemeier muss als siebte Nachrückerin noch auf einige Absagen hoffen, um die drei notwendigen Qualifikationsrunden umgehen zu können.