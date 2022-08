US Open: Alexander Zverev sagt Start ab

Alexander Zverev wird nach einem Bericht der BILD-Zeitung nicht an den US Open 2022 teilnehmen. Die deutsche Nummer eins plant das Comeback beim Davis Cup in Hamburg (vom 18. bis 22. September).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.08.2022, 09:54 Uhr

© Getty Images 2021 hat Alexander Zverev in New York das Halbfinale erreicht

Die Chancen auf einen Start von Alexander Zverev bei den US Open standen nach der in Roland Garros erlittenen Verletzung am Sprunggelenk ohnehin nicht gut, jetzt herrscht Gewissheit. Denn Zverev, der 2021 in New York City das Halbfinale erreicht hatte, wird in diesem Jahr auf eine Teilnahme beim letzten Major des Jahres verzichten müssen. So berichtet es die BILD.

Vor knapp einem Jahr war Zverev in der Vorschlussrunde nach einem epischen Match an Novak Djokovic gescheitert. Der bei der am 29. August beginnenden Ausgabe wohl auch fehlen wird: Als nach wie vor ungeimpfter Spieler darf der Serbe nicht in die USA einreisen.

Und so wird Alexander Zverev wohl zur Davis-Cup-Zwischenrunde in Hamburg (18. bis 22. September) zurückkehren. Dort wird der zweimalige ATP-Weltmeister das deutsche Team mit Oscar Otte, Jan-Lennard Struff, Kevin Krawietz und Tim Pütz anführen. Deutschland spielt in Hamburg gegen Belgien, Frankreich und Australien.