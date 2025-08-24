US Open: Alexander Zverev - Starke Trainings und gute Erinnerungen an Sinner

Alexander Zverev wird erst am Dienstag in die US Open 2025 einsteigen. Und zeigt sich im Training schon wieder in fast alter Stärke.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.08.2025, 09:24 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev wird von Tag zu Tag stärker

Der gestrige Samstag war im Billy Jean King National Tennis Center den Kindern vorbehalten. Und diese Kinder, so sie denn am Trainingsaustausch zwischen Alexander Zverev und Alex de Minaur Interesse hatten, musste Mitte des Nachmittags eine schwierige Entscheidung treffen: Suche ich mir auf der Tribüne des Grandstands einen Platz in den vordersten Reihen, um so gut wie sicher an ein Selfie oder zumindest ein Autogramm der beiden Top-Ten-Spieler zu kommen? Oder wähle ich doch den Schatten - und hoffe auf besonders viel Ausdauer beim Bedienen der Fanwünsche von Zverev und de Minaur nach Ende ihrer Session? Hol dir deine €20 Freebet !

#IMG2#

Sascha und der Demon hatte keine Wahl. Nach dem gefühlten Wintereinbruch am Donnerstag hat die Sonne wieder ihren Dienst angetreten. So wie in Toronto, so wie in Cincinnati, wo Alexander Zverev ja jeweils das Halbfinale erreicht hat. Die Übungseinheit mit de Minaur ist übrigens interessant gewählt: Diese Begegnung könnte es nämlich im Viertelfinale der oberen Tableau-Hälfte geben. Und ohne besonders viel Fantasie lässt sich sagen: Dort würde wohl der Halbfinalgegner von Jannik Sinner ausgespielt werden.

Zverev zeigt sich im Training stark

Die Eindrücke vom Training? Immer schwierig. Zumal sich die Spieler ja nie ganz in die Karten schauen. Der fantastische Kollege Paul Häuser von Sky hat indes erfahren, dass es ganz gut läuft für Sascha nach den späten Kalamitäten in Cincinnati, als er gegen Carlos Alcaraz ja nicht die vollen PS auf den Court bringen konnte. In New York City aber hat Zverev in Trainingssätzen gegen Daniil Medvedev oder Joao Fonseca wohl brilliert - und sich mit Novak Djokovic ein Battle auf Augenhöhe geliefert.

Zeit hat die deutsche Nummer eins ja noch. Denn Zverev wird erst am Dienstag in das letzte Major des Jahres einsteigen. Und dann, genauso wie Turnierfavorit und Titelverteidiger Sinner, im Zwei.Tages-Rhythmus durch das Turnier wandeln. Die Aussichten dafür stehen ausgezeichnet, nicht nur in Runde eins gegen Alejandro Tabilo. Aber natürlich sind für Alexander Zverev im jetzigen Stadium seiner Karriere nur noch die letzten Züge eines Grand-Slam-Turniers spannend.

Und da könnte es in der Vorschlussrunde eben wieder zum Treffen mit Jannik Sinner kommen. Was aus Sicht von Alexander Zverev bei den US Open bislang eigentlich immer eine gute Nachricht war: Denn sowohl 2021 wie auch 2023 konnte er den Südtiroler in Flushing Meadows besiegen.

Hier das Einzel-Tableau der US Open



