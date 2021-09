US Open: Alexander Zverev und der Rücken als Sorgenkind - "Ich weiß auch nicht, was los ist"

Alexander Zverev hat vor seinem mit Spannung erwarteten Halbfinalduell gegen Novak Djokovic offenbar mit Rückenproblemen zu kämpfen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.09.2021, 19:31 Uhr

© Getty Images Im Viertelfinale hatte Alexander Zverev mit Rückenproblemen zu kämpfen

Bislang pflügte Alexander Zverev in beeindruckender Manier durch die US Open und gab auf dem Weg in die Vorschlussrunde nur einen einzigen Satz ab. Alles gut beim Deutschen, sollte man also meinen. Doch eine Sache dürfte dem Weltranglistenvierten neben seinem Halbfinalgegner Novak Djokovic durchaus Kopfzerbrechen bereiten: Im Viertelfinale gegen Lloyd Harris hatte Zverev mit Rückenproblemen zu kämpfen.

Beim Stand von 2:0 und 30:0 fasste sich der amtierende Olympiasieger mit der linken Hand an den Rücken, im anschließenden Gespräch bei Eurosport zeigte sich Zverev ob der Schmerzen etwas ratlos: "Mein Rücken ist steif geworden. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich hatte schon im ersten Satz so ein komisches Gefühl, das wurde dann nicht besser. Jetzt sitze ich hier auf dem Stuhl, aber ich bin relativ steif."

Physiotherapeut Hugo Gravil werde sich das Problem "wahrscheinlich jetzt noch anschauen", erklärte Zverev. Schon vor seiner Achtelfinalpartie gegen Jannik Sinner hatte der 24-Jährige mit ähnlichen Problemen zu kämpfen gehabt und das Training vor dem Match abgebrochen.

Inwieweit die Verletzungssorgen die Ausgangssituation vor dem Traum-Halbfinale gegen Djokovic verändern, ist schwer abzuschätzen. Für Zverev gibt es jedenfalls auch Grund zur Hoffnung: Der Deutsche befindet sich wohl in der Form seines Lebens und ist seit 16 Spielen ungeschlagen - darunter auch ein Sieg gegen den serbischen Weltranglistenersten bei den Olympischen Spielen in Tokio.

