US Open: Andrey Rublev im Eiltempo ins Achtelfinale, Medvedev schlägt Agassi-Doppelgänger

Andrey Rublev hat es am Samstag eilig gehabt - er gönnte seinem Gegner Salvatore Caruso gerade mal vier Spiele. Auch Vorjahresfinalist Daniil Medvedev ist weiter.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.09.2020, 20:13 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev

Rublev siegte mit 6:0, 6:4, 6:0 in nur 1 Stunde und 24 Minuten Spielzeit und steht damit als erster Spieler aus der unteren Tableauhälfe im Achtelfinale.

Rublev hämmerte 17 Asse auf die Gegenseite, insgesamt 35 Winner, außerdem erspielte er sich 13 Breakbälle, von denen er 8 nutzte.

Der 22-Jährige steht aktuell auf Rang 14 der Welt, in New York ist er an Position 10 gesetzt.

Vor einem Jahr hatte er seinen erneuten Angriff auf die Weltspitze gestartet, nachdem er schon mal unter den besten 40 gestanden, dann aber aus den Top 100 gefallen war. Sein Run beinhaltete unter anderem ein Finale in Hamburg und ein Viertelfinale in Cincinnati - auf dem Weg dorthin powerte er unter anderem Roger Federer vom Platz.

Bei den US Open ging es dann bis ins Achtelfinale, dort war gegen Matteo Berrettini Schluss. Auf den Italiener könnte er nun wieder treffen, sollte der sein Spiel gegen Casper Ruud gewinnen.

Daniil Medvedev bestätigt seine Form

Auch Vorjahresfinalist Daniil Medvedev ist problemlos weitergekommen. Der 24-Jährige blieb auch im dritten Match in New York ohne Satzverlust, er schlug den US-Amerikaner J.J. Wolf mit 6:3, 6:2, 6:2. Medvedev hat in seinen bisherigen drei Spielen in keinem Satz mehr als vier Games abgegeben.

Jeffrey John Wolf hatte es überraschend in die dritte Runde geschafft, unter anderem nach seinem Erstrundensieg über Guido Pella.

US Open live: Alle Spiele im Überblick