US Open: Andrey Rublev vs Frances Tiafoe im TV, Livestream und Liveticker

Andrey Rublev trifft im Viertelfinale der US Open 2022 auf Frances Tiafoe - ab 19.15 Uhr live im TV auf Eurosport und im Livestream via Eurosport Player!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 07.09.2022, 13:48 Uhr

Andrey Rublev oder Überraschungsmann Frances Tiafoe? Der US-Amerikaner hat mit seinem Sieg über Rafael Nadal für eine Sensation gesorgt und könnte mit einem weiteren Sieg erstmals in ein Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier einziehen. Auch für Rublev wäre es eine Premiere.

Im direkten Vergleich steht es 1:1: Im Vorjahr bei den US Open gewann Tiafoe in hart umkämpften fünf Sätzen, in diesem Frühjahr in Indian Wells siegte Rublev.

Wann spielen Rublev und Tiafoe?

Das Viertelfinale zwischen Andrey Rublev und Frances Tiafoe ist als zweite Spiel nach 18 Uhr MESZ angesetzt. Im TV und Livestream seid ihr via Eurosport dabei, den Liveticker lest ihr hier!