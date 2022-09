US Open: Sensation! Frances Tiafoe schlägt Rafael Nadal

Frances Tiafoe hat im Achtelfinale der US Open 2022 sensationell Rafael Nadal besiegt. Der US-Amerikaner gewann mit 6:4, 4:6, 6:4 und 6:3.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.09.2022, 00:16 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe hat gegen Rafael Nadal großes Tennis gezeigt

Unglaublich, aber wahr: Rafael Nadal hatte in diesem Jahr bis zu den US Open noch kein einziges Match bei einem Grand-Slam-Turnier verloren. Den Triumphen in Melbourne und Roland Garros folgte der verletzungsbedingte Rückzug in Wimbledon, nachdem Nadal im Viertelfinale gegen Taylor Fritz noch eine kämpferische Glanzleistung hingelegt hatte. In Frances Tiafoe fand der Spanier nun aber seinen Meister: Tiafoe gewann mit 6:4, 4:6, 6:4 und 6:3 und trifft im Viertelfinale nun auf Andrey Rublev.

In den ersten drei Sätzen reichten den beiden Spielern jeweils ein Break zum Satzgewinn, der vierte fiel dann noch spannender aus. Nadal ging mit einem Break zum 3:1 in Führung, Tiafoe konterte umgehend. Und nahm Nadal mit dessen Mithilfe (der Spanier leistete sich neun Doppelfehler) dessen Aufschlag zum 4:3 ab. Im nächsten Aufschlagspiel zitterte Tiafoe nach 40:0-Vorsprung, am Ende war es aber das dritte Break im vierten Satz, das die Entscheidung brachte.

Rublev hatte im ersten Viertelfinale des Tages gegen Cameron Norrie nach einer starken Leistung mit 6:4, 6:4 und 6:4 gewonnen. Tiafoe und Rublev haben sich im vergangenen Jahr bei den US Open schon einmal getroffen: Da hatte der US-Amerikaner in fünf Sätzen die Oberhand behalten.

