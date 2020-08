US Open: Andy Murray steht direkt im Hauptfeld

Anders als zunächst angenommen benötigt Andy Murray keine Wildcard, um im Hauptfeld der US Open zu stehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.08.2020, 13:32 Uhr

© Getty Images Andy Murray steht direkt im Hauptfeld der US Open

An die US Open dürfte Andy Murray beste Erinnerungen haben: Immerhin holte der Schotte im Jahr 2012 in New York seinen ersten Grand-Slam-Titel. Auch acht Jahre später wird der 33-Jährige noch im Big Apple aufschlagen - und benötigt dabei anders als ursprünglich angenommen keine Wildcard des Veranstalters.

Nach der Absage des Australiers Alexei Popyrin steht der Weltranglisten-129. direkt im Hauptfeld des traditionell letzten Major-Event des Jahres. Die Wildcard, die ursprünglich ihm zugedacht war, bekommt nun US-Profi Mitchell Krueger.

Murray hatte sein Antreten in New York im Gegensatz zu einigen seiner Spielerkollegen bereits vor wenigen Wochen zugesagt. Die US Open sollen trotz der Coronavirus-Pandemie vom 31. August bis 13. September in New York ausgetragen werden