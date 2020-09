US Open: Andy Murray und Grigor Dimitrov scheitern, Daniil Medvedev locker weiter

Andy Murray und Grigor Dimitrov sind in der zweiten Runde der US Open ausgeschieden. Vorjahresfinalist Daniil Medvedev steht hingegen souverän in der dritten Runde.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.09.2020, 06:49 Uhr

© Getty Images Andy Murray fand gegen Felix Auger-Aliassime keinen einzigen Breakball vor

Als Andy Murray in seiner Zweitrundenbegegnung gegen Felix Auger-Aliassime im dritten Satz das Break zum 2:3 aus seiner Sicht hinnehmen musste, kamen unweigerlich Erinnerungen an die Erstrundenpartie des Schotten hoch: Gegen Yoshihito Nishioka war der dreifache Grand-Slam-Champion ebenfalls bereits mit 0:2 nach Sätzen und Break in Rückstand gelegen, nur um den Platz schlussendlich doch noch als Sieger zu verlassen.

Ein ähnliches Comeback war Murray gegen Auger-Aliassime nicht vergönnt. Der Kanadier war schlicht zu abgebrüht und gewann souverän mit 6:2, 6:3 und 6:4. Erstmals seit seit dem French-Open-Halbfinale 2014 gegen Rafael Nadal fand Murray während eines Major-Matches keinen einzigen Breakball vor, der Kanadier durfte sich indes über eine seine besten Karriereleistungen freuen. Auger-Aliassime trifft in der nächsten Runde auf Corentin Moutet oder Dan Evans. Diese Partie wurde beim Stand von 4:6, 6:3, 6:5, 40:A aus der Sicht des Franzosen aufgrund einsetzenden Regens unterbrochen und auf Freitag verlegt.

„Es ist ein großartiges Gefühl“, sagte Auger-Aliassime nach dem Match. „Ich wünschte, die Fans wären hier. Das Leben ist komisch, weil ich bin als Kind 2011 hierher gekommen. Ich habe Tickets für ein Match bekommen. Ich habe Andy Murray und Feliciano Lopez in der dritten Runde spielen gesehen. Es ist verrückt, dass ich neun Jahre später hier spiele und gewinne.“

Daniil Medvedev souverän

Nicht betroffen vom Regen war unterdessen Vorjahresfinalist Daniil Medvedev: Der Russe schlug den Australier Christopher O'Connell im überdachten Louis Armstrong Stadium locker mit 6:3, 6:2 und 6:4. Der Russe bekommt es nun mit J.J. Wolf, der Roberto Carballes Baena ebenfalls in drei Sätzen besiegte, zu tun.

Weniger eindeutig ging es indes bei Grigor Dimitrov und Marton Fucsovics zu. Der Ungar, der im zweiten Abschnitt vier Satzbälle abwehrte und im vierten Durchgang zweimal einen Breakrückstand wettmachte, setzte sich im bislang längsten Match des Turniers nach 4:50 Stunden mit 6:7 (5), 7:6 (4), 3:6, 6:4 und 6:1 durch. Fucsovics trifft in der dritten Runde auf Frances Tiaofe, der gegen John Millman ebenso über fünf Sätze gehen musste.

