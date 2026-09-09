US Open: Aryna Sabalenka ist der Hattrick wichtiger als die Nummer eins

Aryna Sabalenka wird nach den US Open voraussichtlich als Weltranglistenerste abgelöst werden. Den Schmerz darüber könnte ein neuerlicher Triumph in New York lindern.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.09.2026, 14:09 Uhr

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© Getty Images Aryna Sabalenka rang Linda Noskova im Viertelfinale nieder

Beinahe wäre die Wachablöse an der Spitze der WTA-Weltrangliste schon am Dienstag besiegelt gewesen. Doch Aryna Sabalenka zog gegen Wimbledon-Siegerin Linda Noskova nach 2:4-Rückstand im dritten Satz den Kopf gerade noch aus der Schlinge und zog über den Match-Tiebreak ins Halbfinale der US Open ein.

Damit hielt die 28-Jährige den Traum von ihrem dritten US-Open-Titel in Folge am Leben. Sabalenka gewann 2024 und 2025 in New York, in dieser Saison gelang ihr auf Grand-Slam-Ebene noch kein Turniersieg. Nicht zuletzt aus diesem Grund droht der Belarussin der Verlust der Spitzenposition im Ranking.

Elena Rybakina reicht in New York bereits das Erreichen der Vorschlussrunde, um den Big Apple als Weltranglistenerste zu verlassen. Im heutigen Viertelfinale gegen Qinwen Zheng (ab 17.30 Uhr MESZ) könnte die amtierende Australian-Open-Siegerin den finalen Schritt gehen - und erstmals zur offiziell besten Spielerin der Welt avancieren.

Sabalenka im Halbfinale gegen Pegula

Sabalenka, die seit knapp zwei Jahren ununterbrochen die Nummer eins der Welt ist, könnte die Wachablöse im Falle eines neuerlichen Triumphs bei den US Open offenbar ganz gut verkraften. Über dieses Tauschgeschäft wäre sie “mehr als glücklich”, antwortete die Weltranglistenerste bei der Pressekonferenz nach dem Sieg über Noskova auf eine entsprechende Frage.

Der neuerliche Gewinn der US Open würde ihr “natürlich” mehr bedeuten als das Verweilen auf Weltranglistenposition eins, so Sabalenka. Mit einem weiteren Turniersieg würde sie nach Chris Evert und Serena Williams erst die dritte Frau in der Open Era werden, die dreimal en suite im Big Apple triumphiert. “Ein Hattrick klingt großartig”, meinte Sabalenka, die im Halbfinale auf Jessica Pegula trifft.

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