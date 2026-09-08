Viertelfinale der Damen: Die Besten der Besten kämpfen um den Titel

Die Damenkonkurrenz der US Open steuert in diesem Jahr auf einen besonderen Showdown hin. Die besten Spielerinnen der Weltrangliste sind allesamt noch im Feld. Selten war das Draw am Ende des Turniers so hoch dekoriert.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 08.09.2026, 14:51 Uhr

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© Getty Images Die Konkurrenz der Damen sorgt in new York für volle Ränge bei den US Open.

In den letzten Jahren war das Damentennis stets in der Kritik. Bei den Grand Slams gab es immer wieder wechselnde Siegerinnen. Eine wirkliche neue Weltspitze kristalisierte sich in den letzten zwei, drei Jahren heraus. Neben Aryna Sabalenka, Iga Swiatek oder Coco Gauff, stießen auch Jessica Pegula oder Elena Rybakina, die in dieser Woche erstmals die Nummer eins der Weltrangliste werden kann, in den Kreis.

Die Dominanz von vier erwähnten Spielerinnen zeichnet sich in diesem Jahr bei den US Open besonders ab. Mit Sabalenka, Rybakina, Pegula, Gauff und der noch neu dazugehörigen Mirra Andreeva sowie Linda Noskova stehen die sechs topgesetzten Spielerinnen in der Runde der letzten Acht. Mit Qinwen Zheng ist eine siebte Spielerin im Viertelfinale vertreten, die wie die anderen sechs genannten Spielerinnen auch schon ein Grand-Slam-Finale erreichte. Nur Emma Navarro ist als einzige Viertelfinalistin in New York noch ohne Finalteilnahme bei einem der vier Majors.

Swiatek rutscht aktuell aus der Spitze

Selten gab es so viel hochwertige Grand-Slam-Erfahrung in einem Viertelfinale der Damen. Im letzten großen Event der Tour in diesem Jahr kann also völlig zurecht von einem Showdown gesprochen werden, der die Fans in Flushing Meadows erwartet. Fehlen wird dabei oben erwähnte Iga Swiatek, die aktuell nicht zu den weltbesten Spielerinnen gehört. Zumindest zeigte die wiedererstarkte Qinwen Zheng der Polin im Achtelfinale mit einer starken Leistung die Grenzen auf.

Die US-Fans hoffen natürlich auf eine heimische Titelträgerin. Mit Pegula, Gauff und Navarro sind noch drei Spielerinnen mit US-Staatsangehörigkeit im Feld. Gauff gewann die US Open bereits 2023. Jessica Pegula gehört trotz jahrelanger Teilhabe in der Weltspitze noch zu den ungekrönten Akteurinnen auf Grand-Slam-Ebene. Ein Titel in New York wäre ein kleines Tennismärchen.

Rybakina könnte die Nummer eins vergolden

Auch ein weiterer Triumph von Mirra Andreeva würde nach ihrem French-Open-Sieg eine besondere Geschichte fortschreiben. Ebenso wäre es bei Elena Rybakina, die damit nicht nur die neue Nummer eins wäre, sondern auch zum ersten Mal bei den US Open triumphieren würde. Rybakina steht sogar erstmals in ihrer Karriere im Viertelfinale der US Open.

Am Ende könnte alles auf eine Titelverteidigung von Aryna Sabalenka hinauslaufen. Im letzten Jahr siegte die Belarussin im Endspiel gegen Amanda Anisimova. Sabalenka büßte in den letzten Monaten einiges an ihrer Souveränität ein, zeigte am Big Apple bisher aber gute Leistungen.

Die Viertelfinalpaarungen im Überblick

Aryna Sabalenka (BLR/1) Linda Noskova (CZE/6) Jessica Pegula (USA/5) Emma Navarro (USA/26) Mirra Andreeva (RUS/5) Coco Gauff (USA/4) Qinwen Zheng (CHN) Elena Rybakina (KAZ/2)

Hier das Einzel-Tableau der Frauen