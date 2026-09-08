US Open: Viertelfinale! Coco Gauff wehrt Angriff von Iva Jovic ab

Coco Gauff ist mit einem 6:1 und 6:4 gegen Iva Jovic in das Viertelfinale der US Open 2026 eingezogen. Dort geht es am Mittwoch gegen Mirra Andreeva.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.09.2026, 03:06 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Coco Gauff hat In Flushing Meadows 2026 das Viertelfinale erreicht

Iva Jovic hat alles versucht, aber am Ende konnte sich Coco Gauff gegen ihre jüngere Landsfrau im Achtelfinale der US Open doch behaupten. Das Ergebnis von 6:1 und 6:4 sieht deutlicher aus, als es der Spielverlauf hergegeben hat. Allein die ersten drei Spiele nahmen 18 Minuten in Anspruch. Und im zweiten Satz ging Jovic noch mehr in die Offensive, ließ sich auch vom Break zum 2:3 nicht entmutigen. Allerdings: Coco Gauff hat seit ihrem ersten Match in Cincinnati keinen Satz mehr verloren.

Jetzt geht es für die zweimalige Major-Siegerin gegen Mirra Andreeva, die sich schon am nachmittag gegen Anastasia Potapova mit 5:7, 6.4 und 6:3 durchsetzen konnte. Gauff geht in dieses Duell mit dem Wissen, dass sie alle bisherigen fünf Duelle mit der Russin für sich entscheiden konnte.

Das zweite Viertelfinale der unteren Hälfte bestreiten Qinwen Zheng und Elena Rybakina. Zheng schaffte gegen Iga Swiatek erneut ein erstaunliches Comeback, dreht wie schon gegen Madison Keys einen 0:5-Rückstand - und zog mit einem 7:5 und 6:3 zum dritten Mal in die Runde der letzten acht in Flushing Meadows ein.

Und Elena Rybakina machte mit Naomi Osaka relativ kurzen Prozess. Rybakina gewann mit 6:1 und 6.4. Und benötigt nun nur noch einen einzigen Matchsieg, um erstmals die Spitze der WTA-Weltrangliste zu übernehmen.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen