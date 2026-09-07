US Open: „Hollywood“-Star Frodin landet bei den Juniorinnen hart

Thea Frodin, die im Film „King Richard“ die junge Serena Williams verkörpert hat, ist im den Juniorinnen-Wettbewerb bei den US Open 2026 gleich in Runde eins ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.09.2026, 21:15 Uhr

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© Getty Images Thea Frodin ist bei den Juniorinnen schon ausgeschieden

Der Court 5 ist im National Tennis Center in New York City vom Grandstand nur ein paar Schritte weit entfernt, aber zwischen den beiden bisherigen Auftritten von Thea Frodin liegen doch Welten. Denn die 17-jährige US-Amerikanerin durfte ja vor ein paar Tagen im drittgrößten Stadion der Anlage gegen Elena Rybakina ran, am heutigen Montag war sparsamere Kost angesagt: Frodin hatte den Court 5 zugeteilt bekommen. Und spielte gegen die Tschechin Katerina Zajickova.

Das bedurfte nicht nur atmosphärischer Anpassungen. Denn viele Fans hatten sich nicht auf den 5er verirrt. Nein, bei den Nachwuchswettbewerben wird ja auch bei Aufschlägen weitergespielt, die das Netz berühren. Und gerade das Service ist eine der großen Stärken der US-Teenagerin.

Die sie gegen Zajickova nur ganz selten ausspielen konnte. Denn nach einem standesgemäßen Auftakt (obwohl Frodin nicht gesetzt in das Turnier gegangen war), schaffte es Zajickova tatsächlich, das Match zu drehen und 3:6, 7:6 (4) und 6:4 in die zweite Runde einzuziehen. Kann aus Sicht von Frodin passieren - war aber alles andere als reif für Hollywood.

Hier das Einzel-Tableau der Juniorinnen