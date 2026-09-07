US Open: Rybakina fehlt noch ein Sieg zur Nummer eins!

Elena Rybakina ist mit einem 6:1 und 6.4 gegen Naomi Osaka ins Viertelfinale der US Open 2026 eingezogen. Wenn sie dieses gegen Qinwen Zheng gewinnt, übernimmt die Kasachen erstmals die Spitze der WTA-Charts.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.09.2026, 23:30 Uhr

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© Getty Images Elena Rybakina steht kurz vor der Nummer eins

Das Louis Armstrong Stadium war am amerikanischen Labor Day der Place-to-be. Vor allem ab dem mittleren Nachmittag, als Elena Rybakina und Naomi Osaka den Court betraten. Die Japanerin hat in Flushing Meadows schon zweimal den Titel geholt, Rybakina stand noch nicht einmal im Finale. Könnte aber mit dem Einzug ins Viertelfinale die neue Nummer eins der Welt werden.

Und die Kasachen, die vor dem Start des Turniers körperlich angeschlagen schien, ist auf dem besten weg dahin. Gegen Osaka kamen beim 6.1 und 6:4 jedenfalls nur wenige Zweifel auf. Und somit fehlt Rybakina nur noch ein Sieg zum erstmaligen Erklimmen des Throns bei den Frauen.

Andreeva wartet auf Gauff oder Jovic

Und der muss am Mittwoch gegen Qinwen Zheng her. Die chinesische Olympiasiegerin von 2024 schaffte gegen Iga Swiatek nämlich ein erneut ein bemerkenswertes Comeback, machte im ersten Satz einen 0:5-Rückstand wett. Und gewann mit 7:5 und 6.3.

Als dritte Spielerin konnte sich am heutigen Montag Mirra Andreeva für die Runde der letzten acht qualifizieren. Die Russin besiegte Anastasia Potapova mit 5:7, 6:4 und 6.3 und trifft im Viertelfinale entweder auf Coco Gauff oder Iva Jovic.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen