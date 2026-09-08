Das Grand-Slam-Jahr der Naomi Osaka? Gut, aber es hätte besser kommen können

Naomi Osaka bleibt auch nach den US Open 2026 bei vier Grand-Slam-Titeln stehen. Und wartet auch sonst schon länger auf ein Championat.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.09.2026, 02:44 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Ist Naomi Osaka der einzige globale Star der WTA-Tour?

Es gibt nicht viele Stars auf der WTA-Tour, die weltweiten Appeal versprüht. Aryna Sabalenka und Coco Gauff vielleicht. Mit Sicherheit aber lässt sich das nur für Naomi Osaka sagen (wenn man Serena und Venus Williams nicht mehr als aktive Spielerinnen betrachtet). Das ist zum einen in den sportlichen Bilanz von Osaka begründet, die ja schon vier Grand-Slam-Titel gewonnen hat.

Aber natürlich spielt es auch eine Rolle, dass Naomi Osaka die größten Tennisbühnen dazu nutzt, auch modisch Akzente zu setzen. Das hat bei den US Open 2026 wieder ausgezeichnet funktioniert. Allerdings hätte sich Osaka sicher noch drei Möglichkeiten mehr gewünscht, ihre Garderobe vorzuführen. Das 1:6 und 4:6 gestern gegen Elena Rybakina hatte etwas Ernüchterndes.

Letzter Titel von Naomi Osaka? In Australien 2021

Festzuhalten ist: Osaka ist nach ihrer Babypause wieder in der erweiterten Weltspitze angekommen, hat in Wimbledon sogar gezeigt, dass sie an einem guten Tag auch Aryna Sabalenka schlagen kann. Nur mit den Titeln klappt es nicht. Schon gar nicht bei den Majors

In Australien konnte Osaka zur dritten Runde gegen die Australierin Madison Inglis gar nicht antreten. In Roland-Garros kam das Aus im Achtelfinale gegen Sabalenka. Und in Wimbledon musste sich Osaka nach dem Coup gegen die Weltranglisten-Erste gleich im nächsten Match Karolina Muchova geschlagen geben.

Insgesamt steht Naomi Osaka bei „nur“ sieben Championships auf der WTA-Tour. Davon kamen jeweils zwei bei den US Open (2018 und 2020) und den Australian Open (2019 und 2021) zustande. Aber seit ihrem Coup in Melbourne vor nunmehr mehr als fünf Jahren wartet die 28-Jährige auf das nächste richtige Highlight.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen