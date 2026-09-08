Nach Fünf-Satz-Thriller: Karen Khachanov räumt die eigenen Zweifel beiseite

Karen Khachanov erreichte mit einem starken Comeback gegen Learner Tien das Viertelfinale der US Open. Der Russe räumt damit viele Selbstzweifel aus, die sich im Jahr 2026 angestaut haben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.09.2026, 14:51 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Würden die Fans auf einer Tennisanlage zu Karen Khachanov befragt werden, hätten es sicherlich nicht viele gewusst. Karen Khachanov hat mit einem Fünf-Satz-Erfolg gegen Learner Tien zum siebten Mal ein Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht. 2022 ging die Reise in new York sogar noch eine Runde weiter für den aktuell 50. der Weltrangliste.

Doch nicht diese Zahl, sondern der Matchverlauf mit dem besseren Ende für Khachanov, ließ den 30-Jährigen nach dem Match emotional werden. Khachanov drehte die Partie nach 1:2-Satzrückstand und feierte damit ein grandioses Comeback. “Ich hatte so viele Niederlagen nach Fünf-Satz-matches. Das fühlt sich sehr besonders an”, gab Karen Khachanov nach dem Erfolg zu Protokoll.

Karen Khachanov durchlebte keine erfolgreiche Saison, wie das aktuelle Ranking des Russen widerspiegelt. Erstmals seit fünf Jahren sprang keine Endspielteilnahme auf der Tour heraus. Im Ranking ging es dafür nach unten. Daher gibt Khachanov offen zu, mit so einem Ergebnis in New York nicht gerechnet zu haben: “Da waren schon sehr viele Zweifel. Aber das ist die Schönheit beim Tennis. Alles kann sich in einer Woche wieder verändern. genau dafür muss man bereit sein.”

Khachanov im Viertelfinale der Favorit?

Im Viertelfinale dürfte Karen Khachanov als Favorit in die Partie gehen. Gegner Alexander Blockx ist mit Rang 34 im ATP-Ranking zwar besser platziert, doch die Erfahrung von Karen Khachanov dürfte in einem Grand-Slam-Viertelfinale deutliche Vorteile mitbringen. Dabei könnte die zweite Halbfinal-Teilnahme in Flushing Meadows herausspringen.

Vor vier Jahren scheiterte Khachanov nach seinem Viertelfinalerfolg gegen Nick Kyrgios am Norweger Casper Ruud in der Runde der letzten vier Spieler. In einem möglichen Halbfinale würde in diesem Jahr mit Alexander Zverev der topgesetzte Spieler warten. Ob gegen Khachanov oder doch gegen Turnier-Überraxchung Blockx, der Deutsche wäre der Favorit im Spiel um den Finaleinzug.

Hier das Einzel-Tableau in Flushing Meadows