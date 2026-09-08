US Open: Halbfinale! Sabalenka wehrt Angriff von Noskova ab!

Titelverteidigerin Aryna Sabalenka hat mit einem 7:6 (1), 3:6 und 7:6 (7) gegen Linda Noskova ins Halbfinale der US Open 2026 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.09.2026, 20:18 Uhr

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© Getty Images Aryna Sabalenka hat bei den US Open 19 Matches in Folge gewonnen

Aryna Sabalenka hat gewackelt. Aber gefallen ist die Weltranglisten-Erste im Duell mit Linda Noskova im Viertelfinale der US Open 2026 nicht. Denn im Arthur Ashe Stadium läuft Sabalenka stets zur Hochform auf. Und da ist auch ein Break-Rückstand im dritten Satz nur ein kleines Hindernis, das es eben zu überwinden gilt. Am Ende war es ein Ass mit dem zweiten Aufschlag, das Sabalenka das 7:6 (1), 3:6 und 7:6 (7) bescherte.

In der Vorschlussrunde am Donnerstag wird Sabalenka in jedem Fall eine US-amerikanische Gegnerin bekommen. Es geht entweder gegen Jessica Pegula oder Emma Navarro, die heute das erste Match der Night Session ab 19 Uhr Ortszeit bestreiten.

Den Platz an der Weltspitze könnte Aryna Sabalenka ja in New York City verlieren. Dazu würde es schon reichen, dass Elena Rybakina morgen Qinwen Zheng besiegt und ins Halbfinale einzieht. Dann wäre Rybakina in jedem Fall die neue Branchenprima. Aber auch Pegula und Coco Gauff haben noch Chancen, zur neuen Nummer eins zu werden.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen