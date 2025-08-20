US Open: Aufschlagmonster Errani - Beobachtungen zum Mixed-Doppel

Der erste Tag mit dem neuen Mixed-Doppel-Wettbewerb in New York City ist also Geschichte. Und es war kein schlechter.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.08.2025, 06:15 Uhr

© Getty Images Es war kurz und schmerzvoll für Taylor Fritz und Elena Rybakina

Fangen wir mit einem Blick in die Coaches-Boxes an: Da war tatsächlich ein Mann zu sehen, mit dem man vor zwei, drei Wochen nicht zwingend gerechnet hätte - nämlich Stefano Vukov, der nun nicht mehr gesperrte Trainer von Elena Rybakina. Geholfen hat das bekanntermaßen nada. Denn das von Taylor Fritz selbst in den Favoritenstatus erhobene Gespann Fritz/Rybakina musste sich Jasmine Paolini und Andrea Vavassori sang- und klanglos geschlagen geben.

Nachklapp dazu: Schon erstaunlich, wie viele Probleme Taylor Fritz als Rückschläger mit dem Service von Sara Errani gehabt hat. Da hätte man sich von der Nummer vier der Welt schon etwas mehr erwartet. Und übrigens: Errani und Vavassori war es ein richtig großes Anliegen, diese Partie zu gewinnen. Da waren große Emotionen auf der italienischen Seite im Spiel.

Irgendwie lustig auch, wie unterschiedlich es in den Boxen zugegangen ist: Die meisten Trainerpaarungen sind eng beinander gesessen, haben sich freundlich ausgetauscht. Nicht so Conchita Martinez, die Mirra Andreeva betreut, und Gilles Cervara, der Coach von Daniil Medvedev. Die beiden schienen sich nicht allzuviel zu sagen zu haben. Ganz im Gegensatz zu ihren Schützlingen auf dem Court, die die glatte Viertelfinal-Niederlage gegen Jessica Pegula und Jack Draper eindeutig nicht zu schwer nahmen.

Die Zeiten, in denen man Rücksicht auf die Frauen genommen hat, sind offenbar auch schon länger vorbei. Womit wir wieder bei Sara Errani sind, die sowohl von Taylor Fritz wie auch von Andrey Rublev oft und extrem sportlich angespielt wurde. Und die meisten dieser Situationen meisterlich gerettet hat.

Die Umschlagzeit zwischen den Matches? Beeindruckend! Karolina Muchova hatte ihr Siegerinterview im Louis Armstrong Stadium nach dem Erfolg gegen Reilly Opelka und Venus Williams, noch gar nicht richtig beendet, da stand Andrey Rublev gemeinsam mit nämlichem Paar Errani/Vavassori schon wieder bereit, um den Einzug in das Halbfinale auszuspielen. Sehr erfreulich für die Fans.

Apropos: Zwar hat am frühen Nachmittag im Billie Jean King National Tennis Center nicht gerade der Bär gesteppt, dass bei der Partie zwischen Iga Swiatek und Casper Ruud gegen Frances Tiafoe die Ränge im Arthur Ashe Stadium aber bis in den obersten Rang gut gefüllt waren, spricht dann doch dafür, dass die Veranstalter mit ihrer Idee nicht ganz falsch gelegen sind.



