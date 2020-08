US-Open-Auslosung der Herren: Zverev eröffnet gegen Anderson, Djokovic und Thiem mit gutem Draw

Die Herren-Auslosung für die bevorstehenden US Open ist da. Novak Djokovic bestreitet sein erstes Match gegen Damir Dzumhur, während der an Position zwei gesetzte Dominic Thiem auf Jaume Munar trifft. Alexander Zverev landete im Viertel von Stefanos Tsitsipas, muss aber bereits in der ersten Runde mit Kevin Anderson eine hohe Hürde überspringen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.08.2020, 19:29 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem, Novak Djokovic und Alexander Zverev

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic eröffnet in New York gegen Damir Dzumhur. Danach würde es für den 17-fachen Grand-Slam-Sieger gegen Kyle Edmund oder Alexander Bublik gehen. In der dritten Runde könnte mit Jan-Lennard Struff der erste gesetzte Spieler warten. Den Deutschen hatte der 17-fache Grand-Slam-Sieger erst unlängst im Viertelfiale von Cincinnati klar geschlagen. Potentieller Viertelfinalgegner des Serben ist der an Position sieben gereihte David Goffin.

Alexander Zverev landete wie auch Djokovic in der oberen Hälfte und bestreitet sein Eröffnungsmatch gegen Kevin Anderson. Danach würde es für den Deutschen gegen Paolo Lorenzi oder Brandon Nakashima gehen. Die ersten gesetzten Gegner wären Adrian Mannarino (dritte Runde) und Hubert Hurkacz bzw. Diego Schwartzman (Achtelfinale).

Zverevs möglicher Viertelfinalgegner, Stefanos Tsitsipas, trifft zum Auftakt auf Albert Ramos-Vinolas und würde in der dritten Runde programmgemäß gegen Borna Coric spielen.

Thiem mit guter Auslosung

Dominic Thiem, der in New York erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier an Position zwei gesetzt ist, bekommt es in der ersten Runde mit Jaume Munar zu tun. Bei einem Erfolg würde sich der Österreicher mit Sumit Nagal oder Bradley Klahn duellieren, ehe in der dritten Runde Marin Cilic der planmäßige Gegner wäre. Gemäß der Setzliste führt Thiems weiterer Weg ins Halbfinale über Felix Auger-Aliassime bzw. Dan Evans (Achtelfinale) und Roberto Bautista Agut bzw. Karen Khachanov (Viertelfinale).

Vorjahresfinalist Daniil Medvedev, der wie Thiem in der unteren Hälfte des Draws anzutreffen ist, spielt in der ersten Runde gegen Federico Delbonis. Potentieller Viertelfinalgegner des Russen ist Matteo Berrettini

Abseits der absoluten Superstars gibt es bereits zum Auftakt zwei besondere Highlight-Partien: David Goffin vs. Reilly Opelka und Jannik Sinner vs. Karen Khachanov. Der zweite Österreicher im Draw, Dennis Novak, befindet sich in der oberen Hälfte und eröffnet gegen Alejandro Davidovich Fokina.

Der Startschuss für die US Open fällt am 31. August. Welche Hälfte eröffnen wird, war unmittelbar im Anschluss an die Auslosung noch nicht klar. Zu welchen Partien es bei den Damen kommen wird, könnt ihr hier nachlesen.

Hier kommt ihr zur gesamten Herren-Auslosung