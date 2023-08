US Open Auslosung: Swiatek, Rybakina, Gauff in oberer Tableau-Hälfte

Iga Swiatek könnte bei den US Open 2023 schon im Viertelfinale auf Coco Gauff treffen. Und im Halbfinale auf Elena Rybakina.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.08.2023, 18:38 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek ist in New York an Position eins gesetzt

Der Weg zur Titelverteidigung bei den US Open wird für Iga Swiatek kein leichter sein. Die Weltranglisten-Erste startet gegen die Schwedin Rebecca Peterson, könnte schon im Viertelfinale auf Coco Gauff treffen, der sie zuletzt in Cincinnati im Halbfinale unterlegen war. In der Vorschlussrunde würde womöglich Elena Rybakina warten.

Aryna Sabalenka startet als Nummer zwei gegen Marina Zanevska. Im Viertelfinale könnte es für die Belarussin gegen Ons Jabeur gehen.

Aus deutschprachiger Sicht sieht es so aus: Julia Grabher startet gegen die Chinesin Xiyu Wang. Tamara Korpatsch beginnt gegen Irina Camelia Begu. Anna-Lena Friedsam muss es gleich mit Elina Svitolina aufnehmen. Und Tatjana Maria hat zum Auftakt Petra Martic zugelost bekommen.

So sehen die Viertelfinal-Partien aus, wenn es nach Setzliste geht:

Iga Swiatek (POL/1) Coco Gauff (USA/5) Elena Rybakina (KAZ/4( Maria Sakkari (GRE/8) Jessica Pegula (USA/3) Caroline Garcia (FRA/7) Aryna Sabalenka (BLR/2) Ons Jabeur (TUN/5)

