US Open: Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova komplettieren Career Grand Slam

Das tschechische Duo Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova hat bei den US Open 2022 den Titel in der Doppel-Konkurrenz der Damen geholt. Die beiden fixierten somit auch den Career Grand Slam.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.09.2022, 21:17 Uhr

© Getty Images Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova holten in New York den Titel

Die US-amerikanischen Tennisfans dürfen bei den US Open 2022 über keinen weiteren Titel im Paarlauf jubeln: Nachdem Rajeev Ram an der Seite von Joe Salisbury am Samstag den Vorjahrestriumph wiederholt hatte, unterlagen die beiden Lokalmatadorinnen Caty McNally und Taylor Townsend in der Doppelkonkurrenz der Damen den Tschechinnen Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova im Finale mit 6:3, 5:7 und 1:6.

Dabei lief für McNally/Townsend zunächst alles nach Plan, nach dem gewonnenen ersten Satz führten sie auch im zweiten Durchgang bereits mit 4:1. Danach drehten Krejcikova/Siniakova aber auf und holten doch noch ihre sechste gemeinsame Major-Trophäe, die zudem auch den Career Grand Slam bedeutete.

Ab Montag wird Siniakova darüber hinaus wieder die Nummer eins der Doppel-Weltrangliste sein. McNally/Townsend verpassten nach der knappen Niederlage hingegen ihren ersten Grand-Slam-Titel bei den Profis.

