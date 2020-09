US Open: Berrettini souverän weiter, Khachanov, Bautista Agut raus

Bei den US Open 2020 hat es am Samstag zwei aussichtsreiche Spieler erwischt: Karen Khachanov und vor allem Roberto Bautista Agut. Matteo Berrettini hatte dagegen keine Probleme.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.09.2020, 22:49 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini hat gegen Casper Ruud keine Schwächen erkennen lassen

Vasek Posipisil entwickelt sich immer mehr zum Favoritenschreck der US Open 2020: Nachdem der Kanadier in Runde zwei schon seinen Landsmann Milos Raonic, in der Vorwoche noch Finalist des Cincinnati/New York-Masters, besiegt hatte, nahm Pospisil nun Roberto Bautista Agut, die Nummer acht des Turniers, aus dem Tableau. Übrigens wieder im Louis Armstrong Stadium, wo Raonic und Bautista Agut vor einer Woche in Novak Djokovic ihren Meister gefunden hatten.

Pospisil, eine der führenden Kräfte der neuen Professional Tennis Players Association, gewann nach einer Spielzeit von 3:40 Stunden mit 7:5, 2:6, 4:6, 6:3 und 6:2. Im Achtelfinale wartet nun der Australier Alex de Minaur, der gegen Karen Khachanov ebenfalls über fünf Sätze gehen musste, mit 6:4, 0:6, 4:6, 6:3 und 6:1 reüssierte.

Berrettini jetzt gegen Rublev

Keine Probleme hatte dagegen Matteo Berrettini und Daniil Medvedev, die bei den US Open 2019 schon für Furore gesorgt hatten. Medvedev, vor einem Jahr Finalverlierer gegen Rafael Nadal, setzte sich gegen J.J. Wolf mit 6:3, 6:3 und 6:2 durch. Berrettini, 2019 im Halbfinale gegen Nadal ausgeschieden, siegte gegen Casper Ruud souverän mit 6:4, 6:4, 6:2. Berrettini trifft im Achtelfinale auf Andrey Rublev, der Salvatore Caruso in drei Sätzen keine Chance ließ. Medvedev spielt entweder gegen Marton Fucsovics oder den letzten verbliebenen US-Amerikaner im Feld, Frances Tiafoe.

